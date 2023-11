Tema 1: El martes 21 INFORMACIÓN dedicó un amplio reportaje escrito y gráfico al lamentable estado que ofrece la plaza de La Montañeta en Alicante. Un estado de desidia vergonzoso pero que desde se realizó la nueva urbanización de esta céntrica plaza en 2009 era algo esperado. Porque pavimentar una plaza de gran tránsito con losetas de apenas un centímetro de grosor no podía sino dar el resultado que ahora lamentamos. Ni para un salón doméstico se hubiera utilizado un solería tan endeble, sin embargo el Ayuntamiento apostó por lo que era evidente iba a terminar como ha terminado: ofreciendo un aspecto de degradación límite, bochornosa, desagradable. ¿Qué técnicos redactaron el proyecto? ¿Qué funcionarios lo asumieron? ¿Qué munícipes le dieron el visto bueno? ¿A quién reclamamos por este gasto desperdiciado, por este dinero malogrado salido de los bolsillos ciudadanos? Una vez más, a pagar y a callar. A quejarse al “maestro armero”. Ya que, tras apenas tres lustros, la ‘gran reforma’ de la plaza de La Montañeta nos aflige a quienes supimos desde el principio lo que iba a suceder, pero no teníamos voz ni voto para evitarlo.

Tema 2: La Asociación de Belenistas de Alicante, declarada de Utilidad Pública y de Interés Municipal, desde que se fundó en 1959 ha instalado un belén en la calle. Los dos primeros años ese belén lo realizó el ilustre foguerer Ramón Marco en los bajos del recién inaugurado edificio de la Torre Provincial, sede de la desaparecida Caja de Ahorros Provincial, de la que la Asociación de Belenistas fue Obra Social Preferente. Después se ha instalado año tras año en distintas ubicaciones, aunque durante décadas este belén se muestra en la plaza de La Montañeta. La caseta donde se monta el belén ha variado mucho en su diseño, algo lógico porque muchos son también los años que este belén se construye, siempre, siempre diferente, teniendo ambientaciones de tipo popular o bíblico, que es la que ha predominado. La actual caseta, más moderna y practicable, evita que para acceder a su interior haya que reptar como antaño, de lo que me quejé a la alcaldesa Sonia Castedo, que prometió una nueva caseta, construida por Talleres Municipales el año 2012, según diseño del arquitecto Alejandro Cánovas. Como soy miembro de la asociación desde que se fundó, durante 17 años fui su secretario y entre 1994 a 2014 su presidente, algo conozco de la historia de la Asociación de Belenistas de Alicante y del belén de La Montañeta, que para poder ver bien sus cuatro escenas requiere de una pasarela que resuelva el desnivel de la plaza. El belén es visitado anualmente por miles de personas, llegadas incluso de otras provincias para admirar este auténtico símbolo de la Navidad alicantina. Pues bien, hace dos años, en 2021, una señora discapacitada se quejó al Ayuntamiento porque la anchura de esa pasarela le impedía ir por ella en su silla de ruedas. Solución municipal, en 2022 y al parecer también este año, la pasarela no se ensancha, sino que se elimina, privando así a miles de niños y adultos poder ver adecuadamente el trabajo que los belenistas realizan durante meses, con el único pago de gozar apreciando la ilusión con que el belén se contempla cada Navidad. Y lo he visto personalmente, nadie me lo ha contado, son muchos los musulmanes, mujeres y hombres, que se extasían ante el belén, pues sus escenas les evocan los paisajes de la tierra en que nacieron. Y como ahora no soy directivo de mi querida asociación, ni temo represalias, afirmo que algunos ediles no admiten ningún tipo de crítica sobre la eliminación de la pasarela, que sobre todo en la escena recayente a la zona de la fuente, es imposible ver bien pues la parte baja de su embocadura prácticamente ya te llega a la cabeza.

Tema 3: La Diputación tiene un problema, porque la verja que la rodea amenaza con derrumbarse en la zona de la fachada principal. Un doble apuntalamiento la sostiene porque las raíces de los ficus que allí hay la empujan. Siempre hay que pensar en el futuro y, desde luego, cuando se decidió plantar estos espléndidos árboles no se consideró lo grandes que pueden llegar a ser y el extraordinario desarrollo de sus raíces, que al extenderse arrollan con lo que tropiezan. Además, han crecido tanto que ocultan la hermosa fachada del Palacio Provincial. Lo lógico habría sido plantar esos ficus en el jardín posterior, donde ofrecerían una benéfica sombra, como ocurre en parque de Canalejas. Visión de futuro que antes, como ahora, tanto les falta a quienes nos gobiernan. Y así lo digo en este altavoz público que es el diario INFORMACIÓN.