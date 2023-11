La violencia machista es una lacra social que afecta a más del 50% de la población. La lucha por alcanzar una sociedad justa y equitativa, la promoción de la igualdad de género y la prevención y erradicación de la violencia machista no pueden ser solo una aspiración, sino un compromiso tangible y prioritario de todas las instituciones, incluido el Ayuntamiento de Alicante.

Programas de prevención y sensibilización, promoción de la igualdad, coeducación en las aulas o protocolos de atención integral a las víctimas son políticas y acciones esenciales en la lucha contra la violencia machista. Esto implica asignar presupuesto, recursos y personal especializado para implementar programas y medidas efectivas que marquen una diferencia real en la vida de las alicantinas y alicantinos.

Precisamente ahí se evidencia la gran incoherencia del equipo de gobierno del PP de Alicante. Por un lado, desde la Concejalía de Derechos Públicos –que no la de Igualdad, porque la han suprimido- se promocionan las actividades con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por otro lado, el gobierno del Sr. Barcala recorta más del 75% del presupuesto destinado a Igualdad. Incluso ha tratado de suprimir los puntos violeta en Nochevieja, es decir, los espacios de atención específicos para las mujeres que sufran episodios de acoso o violencia machista; una política de negacionismo que le marca la ultraderecha de Vox y a la que se somete. Es algo que ocurre en un momento alarmante, cuando las denuncias por malos tratos han aumentado un 16% en un año en una provincia en la que más de 5.000 mujeres necesitan protección policial por violencia machista. Finalmente, el alcalde se ha visto obligado a rectificar. Pero los hechos demuestran que lo ha hecho por la presión social, no por convicción.

Por todo ello, desde el Grupo Socialista hemos decidido no participar junto al equipo de gobierno en el despliegue de la pancarta institucional en el balcón del Ayuntamiento por el 25N, por coherencia. No basta con posar como si nada pasara, mientras se suprime la Concejalía de Igualdad, se recorta presupuesto e, incluso, se obstaculiza el reparto de ayudas de otras administraciones. Sin ir más lejos, el equipo de gobierno devolvió este verano el 25% de los fondos aportados por la Generalitat Valenciana para facilitar vivienda a personas vulnerables, entre ellas, víctimas de violencia de género y de explotación sexual.

Restar fondos a la lucha contra la violencia machista no es solo una decisión presupuestaria, sino un indicador preocupante de prioridades y compromisos políticos que impactan directamente en la seguridad y los derechos de las mujeres de Alicante. Con ello, se envía un mensaje claro de indiferencia frente a un problema que afecta diariamente a más de la mitad de la población. Se hace, además, mientras el PP no tiene ningún pudor en pactar con un partido negacionista de la violencia de género. Y negar la violencia de género es peligroso.

Ha costado mucho ponerle nombre y señalar al sistema patriarcal que oprime y mata a las mujeres. Por eso no podemos permitir este retroceso, porque lo que no tiene nombre no existe. Esto no es solo una incoherencia ética, sino que representa un riesgo directo para la igualdad y la seguridad de las mujeres. La responsabilidad de los líderes políticos va más allá de los acuerdos entre siglas y de estrategias electorales. Tenemos la obligaciónm moral de no legitimar posturas que atenten contra las mujeres ni blanqueen el negacionismo de la ultraderecha.

Es hora de actuar con determinación y responsabilidad para asegurar que los derechos de las mujeres sean respetados y protegidos, y que la lucha por la igualdad de género avance en lugar de retroceder.