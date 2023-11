Mañana lunes, en el Pleno del Ayuntamiento de Elche, se aprobará una norma muy importante, de la que debíamos habernos dotado hace ya 18 años, porque es una obligación impuesta a todos los municipios de gran población por la denominada Ley de Grandes Ciudades, aprobada en 2005: el Reglamento Orgánico Municipal. Tras 18 años sin ese Reglamento, el actual Gobierno municipal ha logrado sacarla adelante en sólo unos meses.

Podríamos pensar que se trata de una norma que sólo incumbe a los políticos, y que no afecta a los ciudadanos, ya que no tiene repercusión directa en sus vidas. Pero sería un juicio equivocado, pues se trata de regular el funcionamiento de la institución pública más cercana y que les representa directamente. Y es de interés de los ciudadanos que el Ayuntamiento funcione bien y que los debates políticos se produzcan de forma sosegada y respetando los derechos de todos los concejales.

Precisamente ese ha sido el propósito básico que ha presidido la elaboración de este Reglamento: mejorar la democracia municipal. Por ello, se garantiza a los grupos políticos de la oposición los medios personales y materiales para el ejercicio de sus funciones, blindando para el futuro que una parte de los concejales puedan tener dedicación exclusiva -dentro de los límites que establece la legislación de régimen local- o que dispongan de un asesor, derechos que no siempre han estado garantizados en nuestra ciudad.

Asimismo, se ofrece a los grupos municipales de la oposición la posibilidad de formular nuevas iniciativas, como las interpelaciones, que exigirán al Gobierno municipal dar cuenta detallada de su actuación en una determinada área. Se abre la posibilidad de registrar preguntas con anterioridad al Pleno, de forma que deban ser contestadas en la misma sesión en que se formulan. Se permite que se presenten enmiendas a los Presupuestos y otras disposiciones normativas que debe aprobar el Pleno, lo que hasta ahora no se encontraba contemplado. Se establece una regulación detallada de las normas y tiempos de intervención en los debates para que no dependan de la discrecionalidad o generosidad de quien los presida. Se asegura para el futuro, regulándolo en una norma de rango superior a la que actualmente lo contemplaba, la posibilidad de que los ciudadanos formulen preguntas en el Pleno. Finalmente, entre otros aspectos destacables, se ha incorporado la posibilidad de que el Ayuntamiento cuente con directores de área que no sean funcionarios, lo que podrá permitir en el futuro que, en alguna ocasión, profesionales de reconocido prestigio puedan poner su experiencia y conocimientos a disposición del Ayuntamiento y en definitiva del servicio público.

Ese mismo espíritu democrático nos ha llevado a consultar el texto del Reglamento con los grupos de la oposición, con los que hemos celebrado un total de tres reuniones, habiendo acogido el 70% de las aportaciones que nos han formulado. En el caso del grupo mayoritario, el Partido Socialista, se han incorporado 21 de las 25 propuestas que nos plantearon. Por ello, no entendemos muy bien que en estos días se hayan dedicado a criticar un Reglamento que es fruto también de sus observaciones. En un ejercicio de cinismo, han llegado incluso a denunciar aspectos del Reglamento sobre los que no formularon ninguna observación o sobre los que incluso nos manifestaron explícitamente su apoyo. Probablemente todo ello se deba, sencillamente, a que nosotros hemos sido capaces y hemos tenido la voluntad política de elaborar una norma que ellos no tuvieron ni capacidad ni voluntad para elaborar durante sus largos años al frente del Ayuntamiento.

En todo caso, creo que es de celebrar que, a partir de ahora, como todas las grandes ciudades, Elche cuente con un Reglamento Orgánico Municipal. Una norma concebida para profundizar en la democracia y en la participación. Una norma bien elaborada, de esmerada calidad técnica y que va a dotar de mayor dignidad al Ayuntamiento de Elche y a sus sesiones plenarias.