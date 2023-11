Hace algunos años disfruté de una beca de investigación en la Universidad de Buenos Aires, una ciudad bella y emocionante, como dijo alguien: la capital de un Imperio que nunca llegó a existir. Durante mes y medio me dediqué a estudiar la formación de la idea de nación argentina y su repercusión en textos constitucionales. Ahorraré las conclusiones. Pero lo cierto es que me preparó para entender, un poco, la enrevesada actualidad política argentina, la que llegaba hasta cada día, a cada telediario. Un resumen sería: el peronismo acaparaba un relato del país que sólo limitaba con las batallas por el recuerdo de la dictadura –a favor y en contra-. Un peronismo que permitía salir al líder de los sindicatos –peronistas- insultando por la mañana a la Presidenta de la República por su desinterés por los obreros y, por la noche, participar en un acto –peronista- con la misma Presidenta, a la que juraba, entre vítores, lealtad eterna por su compromiso con la clase trabajadora. Y eso día tras día. El peronismo, aparte de otras consideraciones, fue el resultado de la constitución de un país extraordinariamente rico en cifras macroeconómicas al inicio del siglo XX –por aquel entonces la Constitución ordenaba a los poderes públicos procurar que llegaran más inmigrantes porque la estructura productiva no disponía de suficiente fuerza de trabajo-; pero con una riqueza terriblemente, insultantemente mal repartida.

El peronismo habló –mucho, sin parar- de resolver tanta desigualdad, pero su populismo autoritario nunca dio para promover una democracia social y de derecho. Y la igualdad económica sin igualdad política no es posible. El paternalismo es otra cosa. Si eso fueron los orígenes, el actual peronismo, tras la dictadura, no ha cejado en sus intentos corporativos y clientelares. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Y la democracia, como mecanismo de cohesión social, nunca pudo arraigar. Lo curioso es que se presente como una fuerza de izquierdas. En los últimos años ha tenido algunos alineamientos interesantes en política internacional. Pero lo cierto es que, en los orígenes, grupos sindicalizados y de tendencia comunista apoyaron el régimen porque supo atraer masas obreras. Y no ha faltado algún intelectual que ha visto en el populismo peronista una fórmula de nacionalismo integrador capaz de movilizar a los pobres. La realidad, me da la impresión, es que a fuerza de corruptela y amiguismo, el resultado, con los redundantes episodios de hiperinflación, ha sido algo así como todo contra los pobres pero sin los pobres. Y sin capacidad para generar una razonable clase media que de raíces a la democracia.

Y con este mapa he aquí que me descubro deseando la victoria del candidato peronista. Vivimos en los años del mal menor. Aquí y allá la ultraderecha avanza -¡en Holanda!, la civilizada Holanda de la que tanto quisimos aprender-. Pero el recién elegido presidente argentino es especialmente abominable. Encarna un paso más –aunque Trump y Bolsonaro abrieron camino-: el ultrapopulismo mágico. Como algunos líderes fascistas y nazis, el llamado por el pueblo para mostrar su enfado y escupir a la cara a los estratos corruptos y a las ideas y las palabras desgastadas, asume en su gestualidad una «encarnación» indelegable: su vínculo con la nación es, precisamente, el insulto, la vejación anticipada, la motosierra. Son símbolos de que el macho alfa de este pueblo no flojeará. Al revés: buscará nuevos enemigos a los que (a)batir. Supongo que no se meterá en el cenagal de las Malvinas y que perdonará la memoria de Maradona. Y poco más. Ya no hay nada más. Los debates sobre la memoria democrática ya no caben. Se han acabado porque, antes que yo, el diluvio. Y después, mi memoria.

Quizá modere su desesperado rictus, quizá tenga que buscar nuevos argumentos cuando el hambre avance y crezca la inseguridad. Porque ese tiempo llegará. Pero la moderación formal no alcanzará a las decisiones estratégicas iniciales destinadas a desmontar lo público, como realidad e incluso como discurso. Al fin y al cabo el espíritu invasor, el causante de la rabia mágica es el propio mercado, el capitalismo desaforado. En el estado de naturaleza la magia abunda. La sociedad civil es siempre un intento ilustrado de triunfo de la razón. Que nadie lo dude. Ni siquiera los voceros de la necesidad de incorporar más emociones a la política.

La compasión como último freno desaparece. Como último freno en beneficio propio, incluso. En el Museo bonaerense de Evita ésta es tratada como una santa: sus ropas y otros objetos son reliquias. El peronismo de tambor tuvo mucho de mística para ignorantes. El segundo peronismo, el de Estela, el que trajo la dictadura, contaba hasta con un brujo en la Casa Rosada. Lo de ahora es la conclusión palmaria de esos fantasmas sueltos. Ya lo dice la Iglesia: con estas cosas no se juega. (Por cierto: he visto un mitin de Milei llamando al Papa imbécil de Roma, pontífice del demonio y cosas así. Pero no he visto a obispos españoles cercanos criticar a este gran pagano. Claro: es un pagano hiriente pero que acepta la moral católica tradicional, sobre todo en sus aspectos más contrarios a la dignidad de las mujeres).

A veces, la prepotencia eurocéntrica nos lleva a considerar estas cosas como algo casi anecdótico. No. Hay mucho de europeo en esta magia. Ya digo: años 30. Y, poco a poco, no lo dude nadie, algunas de sus ceremonias se irán trasladando por tierra nuestra, cautivando a negacionistas, paniaguados de Cámaras de Comercio y filósofos de sobremesa. Abascal ha sido invitado a la toma de posesión de Milei y Abascal le ha felicitado, llamándole «queridísimo amigo». La muchachada de Abascal rigen los destinos de mi Comunidad. Tres pasos, sólo hacen falta tres pasos. Y los de aquí, los de la motosierra de aquí, cómodos y ufanos, irán aprendiendo. Mientras, algunos posibles exorcistas ya andan ensimismados con sus cosas internas. Y los racionales del lugar explicando por qué no pueden apoyar al Gobierno de España porque no están de acuerdo con un artículo de la amnistía. El fin no justifica los medios. Pero el fin no justifica el fin. Llevo meses recordando que, como Hitler, nadie; pero que cuando llegaron las botas de sus soldaditos, Austria, Hungría o Polonia ya eran dictaduras. Los nazis, eso sí, eran más mágicos. Ya sé que no está bien predicar el miedo como recurso político. Pero es que a mí las motosierras me aterrorizan. No soy valiente, como el PP valenciano, por ejemplo. No saben que los amigos de sus amigos son sus amigos. Y que las fieras, fuera de las jaulas, tienen mal tratar.