Hace años que decidí no discutir de política ni con amigos ni con enemigos. Con amigos por no perder las amistades y con enemigos por no calentarme más de la cuenta. Como decía mi padre cuando le preguntaban qué hacía para estar tan saludable, contestaba que no discutir, le decían que no sería por eso y les daba la razón: bueno, pues no será por eso. Era el tipo menos discutidor del orbe el Sr. Mondéjar padre, no como mi madre que parecía que hubiese sido educada en la escuela de debate de la Universidad de Harvard y podía defender con la misma vehemencia una tesis y la contraria, a veces simultáneamente.

Yo lo que opino lo dejo por escrito y así no hay conflicto ni sorpresas. No nos une el amor, sino el espanto, escribía Jorge Luis Borges en un poema. Y lo suscribo al ciento por ciento.

Nunca jamás nunca me ha gustado el personaje de Sánchez, ni siquiera me dio penita cuando los suyos le dieron la patada y mira que los perdedores me ponen. El presidente es de los políticos que lo niega todo, incluso la verdad. Palabra de Sabina.

Pero que Sánchez te parezca un redomado tahúr filibustero no quiere decir que su gobierno no haya funcionado, especialmente con las cosas de comer, algo que le niegan por activa y por pasiva los que descartan datos de crecimiento económico, empleo y demás zarandajas y numerillos. La verdad es machacona, nos guste o no, y hay que ser muy forofo para negar las evidencias, incluidas tonterías sociales tales como subidas del salario mínimo o de las pensiones, que deben afectar nomás a cuatro desarrapados, a juzgar por el poco eco que reciben. Lo mismito que Piqué cuando dice que las copas de Europa del Madrid no las recuerda nadie. Bueno, si así se consuelan… Es verdad: ¿Qué han hecho los romanos por nosotros …?

Seguí con atención la investidura y no puedo estar más de acuerdo con el Sanxe en que lo de la Amnistía, revolviéndonos las tripas, les importa tres pitos a los que de verdad mandan en la economía patria. Esos, que, no nos olvidemos, son los amos de las derechas y de algunas izquierdas (incluidos ínclitos socialistas en lujosos consejos de administración), no quieren ver ni en pintura nuevas vueltas de tuerca en políticas económicas y sociales de un gobierno PSOE-Sumar, con o sin Podemos. Se las van a comer, me temo, y si no quieren caldo, dos tazas, porque si Roma no perdona traidores no creo que el Gobierno se vaya a olvidar de los que han hecho tanta guerrilla en su contra, veáse Garamendi, por ejemplo.

A moro muerto, gran lanzada y más de uno creyó (yo incluido) que Feijóo iba a barrer en las elecciones y que el Sánchez lo más cerca que iba a ser desterrado sería a Tombuctú. Hubo quienes se aguantaron el regocijo y otros que salieron en tromba a reclamar servicios prestados, reales o inventados, y hay gentes en el otro bando que toman nota y hacen listas. Y, se supone, el Perro no hace prisioneros.

Como siempre ha sido desde que el primer homínido pretendió votar la lista de quiénes se comían el mamut, y fue masacrado por los esbirros del Mogul de turno, las grandes palabras sobre ideales no son sino excusas para disfrazar intereses económicos. Me temo mucho, además, que el bien común económico de una gran parte de los que parten el bacalao no tiene mucho más recorrido que un ¿qué hay de lo mío? Si piensan que la política es salvaje es porque no conocen la economía desde dentro.

Obviamente los magnates económicos siempre pensarán que con las derechas les irá mejor que con las izquierdas. A menudo no es verdad, pero es cierto que las agendas sociales cuestan caras y se pagan con las cuentas de resultados de las empresas, aunque normalmente los paganinis son las medianas y pequeñas, que las grandes ya tienen mecanismos para escurrir el bulto.

Pero les decía que no nos une el amor sino el espanto y somos muchos los que vemos un precipicio en ese más allá que nos proponen los ultramontanos asilvestrados. Si la derecha civilizada necesita a esa gente tan añorante de montañas nevadas, banderas al viento cara al sol y yugos y flechas para gobernar, tendrá medio país en contra. No es por amor, que lo sepan, simplemente se defienden de una reacción alérgica.

¿Justifica el fin los medios? Cada cual que se lo responda en la más feroz intimidad y mida hasta dónde llega su nivel de aguante; qué están dispuestos a perdonar por evitar un mal mayor. El amor es efímero y pasajero, muchos dirán incluso que no existe, pero el espanto es real y a la vuelta de la esquina acecha la bestia. Pobre Argentina, sin ir más lejos.

Yo viví la Transición en primera línea y vi muy de cerca a los Guerrilleros de Cristo Rey y Fuerza Nueva asolando los barrios pijos de Madrid. La masa que acampa ahora en las cercanías de Ferraz usa los mismos símbolos, las mismas banderas, las mismas señoronas a la salida de misa, los mismos replicantes del franquismo con abrigos verdes de caza y parecidas amenazas. Cambian las excusas: ahora es la amnistía y antes fue la legalización del partido comunista y, afortunadamente, la policía es otra y no les deja campar a sus anchas como en el final de los setenta.

Pero, como mi padre, prefiero no discutir, seguro que cada uno de ustedes tiene una opinión tan fundada o más que la mía. Eso es la democracia, el mecanismo de un chupete: unos votan por amor, otros por conveniencia o por encono y ganan los que juntan más. Y el que quiera justicia y que ganen los buenos con propuestas angelicales se ha equivocado de galaxia.