Hola, soy JC.

Estaba reflexionando sobre la situación política en España. He pensado que mi padre suele tener mejor información, de modo que he ido a sus aposentos y he encontrado en El libro del porvenir los sucesos que tendrán lugar en España en los próximos años.

He de deciros que los apuntes del libro del porvenir no siempre se cumplen, ya que dependen de intervenciones puntuales y heroicas de algunos humanos. Por ejemplo, estaba previsto que toda Europa hablara alemán a partir de 1947, pero la intervención de un tal Winston Churchill lo impidió. También existía una predicción de tercera guerra mundial para finales de 1962, pero la prudencia de John F. Kennedy cambió el rumbo de aquella historia.

Sí, sé que es poco consuelo para los españoles esperar que emerja una figura histórica que redirija el camino de su nación, que ahora va en franca trayectoria de colisión, como el Titanic. Pero cosas más raras se han visto en la historia.

Lo cierto es que el futuro español tiene un tinte grisáceo, tirando a negro. Inevitablemente estamos ante un país polarizado en dos mitades irreconciliables: Sánchez renuncia a gobernar para todos los españoles y Feijóo se prepara para una oposición de yunque y martillo. Para el gobierno no va a ser fácil, sometido a una verdadera tortura en cualquier decisión, teniendo que negociar voto a voto con fuerzas cuyos intereses se circunscriben miopemente a los aledaños de su aldea, existiendo además un interés evidente en descentrar al país España para que le vaya mejor a las comunidades periféricas, no comprendiendo que el bien común es el bien de todos.

Por si faltaba algo, se va a internacionalizar el conflicto con mediadores en Suiza, de los que puede salir cualquier cosa y con los que España proyectará una imagen exterior lamentable, la de aquel país que no puede resolver sus conflictos por sí mismo. Para postre, los podemitas despechados se están repensando su apoyo a este gobierno.

El agravio territorial no hecho más que empezar, todas los comunidades se van a sentir ultrajadas por el trato preferente hacia Cataluña y el País Vasco, lo que es peligroso para el gobierno, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas está en manos del PP, que no renunciará a hacer oposición desde las capitales regionales. Si eso añadimos las próximas elecciones para Europa, Euskadi y probablemente Cataluña que nos deparará 2024, es fácil intuir el incremento de hostilidades hasta límites desconocidos.

Es de esperar que los aliados del gobierno se peleen como perros callejeros por una loncha de bacon: las hostilidades entre Junts y ERC, PNV y Bildu irán en aumento y serán casi imposibles de gestionar cuando se acercan las elecciones.

Y el mayor de los problemas será que la convivencia, la calidad democrática de la sociedad, se resentirá de manera muy notable. Los españoles se alejarán de lo político, decepcionados por la ausencia de soluciones. En Argentina hace muchos años que los ciudadanos solo hablan de política con quien está de acuerdo con ellos, y eso empobrece extraordinariamente a la sociedad. No es descartable que en España suceda algo parecido, con lo que el deterioro será lento, pero inexorable. Quizá uno de los triunfos más lamentables de los separatistas catalanes sea la degradación de la vida política en el resto de España: allí van a lograr que se instale una crispación similar a la que se vivió en Cataluña en los momentos del procés. Porque la intolerancia, un miope revisionismo histórico y el desprecio por el adversario político -y no solo político- constituyen el lamentable menú de la convivencia en España a finales de 2023.

Si antes apareció Winston Churchill o JFK… ¿por qué no podría aparecer en España alguien capaz de desviar el camino, reilusionar a la sociedad y evitar la colisión con el iceberg?

Recuerdo que hace algunos años, estábamos en una situación también delicada, y surgió de la nada un tal Adolfo Suárez… Y lo demás es historia.