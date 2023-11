Las infraestructuras ferroviarias en la provincia volverán a protagonizar titulares con sesgo negativo en la legislatura recién estrenada. Lo que relato a continuación es una experiencia real (por más que parezca inventada) vivida el martes 21 de noviembre en la estación de Elx-Parc a las nueve y media de la noche, cuando finalicé mis clases en el campus de la Universidad Miguel Hernández y me dispuse a regresar a Alicante.

Llegado al vestíbulo de la estación, con la taquilla cerrada, tanto los monitores de información como los servicios de megafonía no funcionaban, como ocurre desde hace tiempo. Pero ojo, eso no quiere decir que las pantallas estuviesen en negro o en blanco o en azul, y la megafonía silenciada. La situación era mucho más surrealista. En la pantalla informativa figuraba un horario de trenes que calificaremos de arbitrario, inventado, falso, azaroso, en el que, por ejemplo, no figuraba el tren de Cercanías que debía pasar a las 21.53 con destino Alicante.

Por su parte, la megafonía, traicionera como ella sola, anunciaba por la vía 1 un tren de Cercanías con destino a Murcia, y un minuto después llegaba por la vía 2 un Intercity camino de Cartagena. Para pasar de un andén a otro hay que salvar alrededor de 80 escalones, con las escaleras mecánicas averiadas, como es costumbre.

Los usuarios, escamados, bajamos al andén a la hora convenida, por lo que pudiera pasar (en sentido literal). En un momento dado, los altavoces hablaron: ‘Atención’, es la palabra que emplean cuando hay alguna incidencia, ‘el Cercanías con destino Alicante circula con veinte minutos de retraso’. En esas que el tren que esperábamos apareció por el túnel de Carrús. Partiendo de este material Juan José Millás podría escribir una novela superventas.