Telecinco volvió a las andadas. Viendo que las audiencias se hundían ha reaccionado rápido poniendo en marcha lo que nunca falla. De viernes se estrenó siendo el programa más visto de la jornada. Aprovechando que ese día no hay hormiguero lo tenía fácil. Aunque para no fallar alimentó sus cuatro horas de duración (interrumpidas por extensas pausas publicitarias) con dos invitados de pegada fuerte: el hijo de Bárbara Rey y la pareja de Dani Alves.

Las palabras de Ángel Cristo jr. poniendo a caldo a su madre, a las que los cinco expertos en corazón dedicaron algo más de dos horas, contuvieron momentos verdaderamente intensos.

Ateniéndonos a las declaraciones de este hombre que ahora tiene 42 años, más parecía que se estaba refiriendo a lo que le obligaba a hacer una amante que una madre. Por ejemplo, a masajearla durante tres horas por las noches. El muchacho aseguró que tan largas eran las sesiones que en una de ellas le dio tiempo a ver Rambo 1, Rambo 2 y Rambo 3.

Barbaridades como esa se escucharon muchas a lo largo de la noche. Que no tendrían nada de particular si perteneciesen al endogámico mundo rosa. Pero que dejan de tener gracia cuando el hijo de la vedette se atrevió a afirmar sin ningún rubor que parte del dinero en metálico que corría a espuertas en la casa de su madre procedía del chantaje a que sometía al entonces Jefe del Estado, el actual rey emérito. Por lo que me fue inevitable recordar aquel programa diario de cocina que la artista de Totana presentó en Canal 9 a precio de oro. Imaginar a dónde iría a parar todo ese dinero público, según la versión del hijo, causa retortijones.