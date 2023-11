A riesgo de parecer frívolo, todo un espectáculo el singular aquelarre con que se nos regala a diario combinando protesta ciudadana airada, pirotecnia gamberra, llamamiento al exterminio gubernamental, rezo del rosario, muñecas inflables y música de “Cara al Sol. Insuperable ambientazo.

Y todo a propósito de la amnistía.

Pero, más allá del estruendo y los argumentarios jurídicos y políticos engordados de parte, uno se hace algunas preguntas simples. ¿Tan perversa es esta iniciativa? ¿A quién perjudica tanto?. Definitivamente, ¿quién teme a la amnistía?

¿El pueblo catalán? No parece fuera de lo razonable pensar que una medida de este calibre pudiera aliviar la insoportable tensión que creara la torpe, o interesada, gestión que, de un problema histórico hicieran la política centralista y la independentista. Las familias del Principado podrían aspirar a comer el día de San Esteban sin tirarse los canelones a la cabeza.

¿El pueblo español? Tampoco parece fuera de lugar probar esta vez, desde la concordia y la generosidad, una posibilidad para el necesario “encaje” catalán en el Reino de España. ¿Es tan complicado dar una oportunidad a un nuevo y dilatado tramo de la historia en convivencia pactada? ¿Qué tendría que perder en el intento?

¿El Partido Popular? No debiera. Si se analiza bien, obtiene algunas ventajas de ella. A corto plazo, permite al PP desviar la atención respecto del claro revés de unas elecciones que consideraba ganadas con suficiencia y a Feijoo reivindicar un duro desempeño como opositor, ya que no pudo alcanzar su pretensión como gobernante salvando, así y de momento, su liderazgo en el partido. A medio y largo plazo, le permite aspirar a pactar con los nacionalistas, única posibilidad en el horizonte de gobernar en un sistema político que decidió hace tiempo no conceder mayorías absolutas y no aceptar pacto alguno que incluya a la ultraderecha. ¿Quién dijo en la investidura a Feijoo “el PSOE le está arreglando a usted el futuro y, además, se permite denostarlo por ello”?

Desde luego, no la ultraderecha que, en momentos de reflujo, ha visto la oportunidad de coser al PP al forro de su chaleco en una competición en la que se sabe ganadora por ser capaz de lanzar siempre la piedra, y la bengala, más lejos.

Obviamente, tampoco el PSOE que ha visto en la amnistía la llave del pacto con los independentistas y, por ende, la titularidad del gobierno. O quizás, sí. Quizás el mutismo, la ausencia de explicación o la voluntad de jugar, a un tiempo, al pacto y a las elecciones, si éste fracasaba, le han hecho ganar el gobierno a costa de perder el relato. Ha dejado a su electorado sin abrevadero argumental alguno en el que alimentar su fidelidad frente al estruendo de exabruptos en contra. Esta orfandad de discurso puede tardar en absorberse.

No. Definitivamente, no se ven razones para temer a la amnistía. No es la amnistía lo temible. Lo temible está en la posición de los dos grandes partidos ante ella.

El PP porque ha hecho un singular ejercicio de prestidigitación sacándose un elefante de la chistera para desviar la atención. Si se leen bien los resultados del 23 de julio, el mandato popular no fue “amnistía no”. Eso no estaba en juego. El mandato fue “no a la derecha con la ultraderecha”. El 23 de julio fue una rotunda enmienda a la totalidad que el electorado hizo al 28 de mayo que desembocara en múltiples gobiernos PP-VOX.

El PSOE porque con su ausencia de explicación ha dejado que cale la idea de que la apuesta por la necesaria convivencia con Cataluña era simplemente una concesión interesada que procedía de la calculadora, no de la convicción. La fórmula “hacer de la necesidad virtud” no suena a argumento, suena a irremediable claudicación. Y no se puede fiar al paso del tiempo, como en los indultos, la resolución de los problemas mediante el olvido. Y menos cuando le asistían poderosas razones para proclamar las muchas ventajas de la medida.

Ha sobrado tibieza. Ha faltado política.