Los criterios de Copenhague son los requisitos que ha de cumplir un país para poder ingresar en la Unión Europea (UE). Establecidos en 1993 por el Consejo Europeo, y junto con los artículos 2 y 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE), conforman una base necesaria sobre democracia y derechos fundamentales para poder formar parte del club.

En mayo de 2004 Hungría accedió a la UE. Junto con Polonia, eran los alumnos estrella de Europa del Este en términos de calidad democrática. Paradójicamente, estos que eran antaño ejemplos a seguir para sus vecinos, se han convertido en la cara oscura de la Unión.

Centralización del poder, cambios en el sistema electoral, leyes asfixiando a la prensa, ataques a la independencia judicial,... Y no lo digo yo, lo dice la propia UE (Decisión del consejo 2018/0902R(NLE) ; Resolución del Parlamento 15/09/2022 ; Bloqueos de financiación por la Comisión ; …) refrendadas por especialistas en el tema.

Ahora que está claro que Hungría no está respetando las reglas del juego, ¿qué podemos hacer para reconducirla?

El Artículo 260 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Artículo 7 del TUE brindan a la Unión mecanismos para sancionar financieramente y limitar los poderes de un Estado miembro desobediente.

Entre usted y yo, estos instrumentos requieren una cantidad de trámites que en teoría no presentan pruebas flagrantes de su inutilidad, pero en realidad hemos podido ver que son más bien decorativos. Por ejemplo, la necesidad de mayoría cualificada en el Consejo de la Unión Europea : cosa que entorpecen otros países que no estén respetando normas o que diplomáticamente no quieran agraviar al país al que se quiere sancionar.

Urgen acciones firmes por parte de la Unión para frenar esta decadencia.

Como ciudadana europea, quiero que me demuestren que cuando los jefes de Estado o Gobierno se juntaron en la Alhambra el mes pasado no fue sólo para escuchar flamenco. El año que viene se citarán en Budapest y su Gobierno ya tiene publicado un plan de cambios que afectan a los pilares de la UE. Pese a las dificultades que ha de superar para establecer su visión, para la mayoría de objetivos tiene los instrumentos necesarios. Y si no lo consigue, ya llegará Polonia justo después y seguirá haciendo presión.

La Unión se ha mostrado brillante en el pasado para superar situaciones muy complejas. Por ello, defiendo que tiene que revisar sus competencias y en especial reforzar el Artículo 7 TUE. Los europeos precisamos de nuevas medidas de carácter supranacional por el bien de la democracia, y los húngaros aún más. Allí, la voz de los que están en favor de un sistema justo es reprimida por el gobierno, Europa tiene que mostrarse fuerte frente a este desafío.