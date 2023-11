Videla, que murió en la cárcel, condenado por la justicia y cuando en el baño estaba haciendo caca, se habrá arrepentido de no ordenar el asesinato de Madres y Abuelas, sí fueron asesinadas algunas, inclusiva dos monjas que también desaparecieron, Videla era de misa diaria...

Madres y Abuelas no dejaron de manifestarse en la Plaza de Mayo todas las semanas, desde abril de 1977, el golpe de Estado se había producido dos meses antes y hacía dos años que la triple A asesinaban. Sus pañuelos blancos se fueron convirtiendo en todo un símbolo, en casi todo el mundo. Se calcula que desaparecieron al menos 30.000 personas y se logró encarcelar a muchos responsables de semejante crimen. Sin la labor de estas mujeres no hubiera sido posible. Y a pesar de las circunstancias, de la represión, de la indiferencia, de la justificación de no pocos diciendo que había sido una guerra, ni un solo día dejaron de manifestarse.

Hace unos días fueron las elecciones generales en la Argentina y fue electo con el voto del 57% de los ciudadanos que emitieron su voto, Javier Milei, que niega que haya 30.000 desaparecidos, reconoce sólo unos 8.000 y pico, le parece poco y nada indica que promueva ninguna investigación y le resulta indiferente donde puedan estar los restos de estas personas. Su vicepresidenta y por ende presidenta del Senado, pide que los represores presos sean puestos en libertad.

En España se sigue negando los crímenes del franquismo, en Alemania hay partidos políticos nazis, Putin reivindica a Stalin... Hay que proteger a la memoria.