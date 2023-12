Se vislumbra ya la Navidad, éstas duran hasta después de la Epifanía o festividad de los Reyes Magos; incluso voy más lejos, un antiguo refrán decía que, “hasta San Antón Pascuas son”. De todas maneras, el día de Navidad se entrevé ya; lo que hace falta es que todos los buenos deseos que vamos a derramar hacia nuestros familiares o amigos, se cumplan durante los próximos doce meses hasta la siguiente Navidad.

Ahora, no sé por qué, pero todo pasa muy deprisa, quizá porque ya no deseamos que transcurra el tiempo, también porque antes, al no tener tantos medios para la distracción se hacía todo más tedioso, más largo… Sin embargo, aunque reconozcamos que ahora se vive, en general, mucho mejor, no dejamos de recordar aquellas navidades de nuestra juventud, por eso, porque era nuestra juventud.

En Orihuela, mi pueblo, se vivía la Navidad muy intensamente, a lo sencillo, pero eran muy bonitas aquellas fiestas navideñas. Las pastas y dulces que se consumían en la mayoría de las casas estaban elaboradas por las amorosas manos de nuestras madres: Las mantecadas con forma de corazón o estrella, espolvoreadas por encima con azúcar glas y canela, las toñas de miel, también en forma de estrella, los almendrados o cordiales, los crespillos, las tortas de calabaza bañadas en miel, los rollos de anís… Toda la ciudad se impregnaba del rico aroma que salía de las tahonas. En los barrios más populares los pavos, desde el último mercado previo a la festividad, permanecían amarrados por una pata a las rejas de las ventanas en plena calle esperando el momento de ser convertidos en el típico guisado de albóndigas de Nochebuena. Por la tarde, en esas mismas calles y plazas se encendían los braseros de picón, cuyo aroma se esparcía por todas partes, eran los olores del invierno en Orihuela. Por la mañana olor a tahona, por la tarde a brasero…

Las fiestas navideñas de entonces comenzaban, como es natural, en Nochebuena, a continuación los tres días de Navidad: 25, primer día, riguroso festivo. 26, segundo día, igual que el anterior. 27, tercer día de Navidad, sólo abría el comercio por la mañana.

Para los jóvenes de entonces eran tres intensas jornadas de fiesta, te dabas un “baño” de amigos, los que residían en el pueblo y los que regresaban de fuera con las vacaciones. Esos días estaban llenos en la agenda de cualquier chico o chica: Misa del Gallo, largos paseos por Los Andenes, tertulias en el “Fuiga”, en el “Medina” o en el “Llanes”. Después de comer, de nuevo con los amigos al cine, casi siempre al Riacho de invierno, que era más calentito, a veces se cambiaba el cine por algún guateque que se organizaba en el almacén de alguien con el Pick Kup y su colección de microsurcos que siempre aportaba el más afortunado —aquél deseado artilugio no lo podía tener todo el mundo.

Los oriolanos de entonces éramos algo simples, yo me encuentro entre ellos. Nos parecía que el mundo giraba alrededor de Orihuela, por eso, todo lo que se hacía allí creíamos que era universal. Pongo por ejemplo lo de celebrar tres días de Navidad. Tampoco hay que olvidar aquellas navidades que nos cogía en Orihuela con las calles y plazas a lo veneciano, con agua por todas partes debido a las riadas. Para lo bueno y para lo malo, todo quedó atrás en aquella antigua Orihuela.