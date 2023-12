Buenos días, queridos amigos y amigas.

Ya estoy en casa habiendo cumplido mi costumbre del café con leche y leer la Prensa con la ilusión diaria de mi recorrido entre los preciosos huertos de palmeras de nuestra ciudad. Hoy en mi pensamiento haré todo lo posible por no aburriros.

El tema actual lo tenemos a diario en los medios de comunicación. Sabéis muy bien a lo que me refiero y mi idea del pensamiento de hoy viene al caso.

Doy por supuesto que muchos de vosotros/as en algún momento habéis precisado de una intervención quirúrgica, más o menos de importancia... una extracción de una muela... personalmente, en mi caso, una prótesis de rodilla. A ello comparo lo que está sucediendo en nuestro país. Se está en la mesa de operaciones. Confiemos en que la operación sea un éxito. El cirujano te informa de que todo ha salido bien; o sea, que no la has diñado. A continuación, viene una de las palabras que más miedo me da, cuando te suelta: Pero, ¡cjo ahora, todo depende de la rehabilitación y de cómo transcurra el postoperatorio!".

Y ahí está lo importante. Parece ser, no lo sé, que el Gobierno español lo tiene todo atado, pero el nudo de la rehabilitación no lo tiene seguro. No me meto en temas políticos. No es lo mío, pero sí en lo económico. A quién Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Pero tantas manzanas hay en el saco para apostar de que ninguna esté podrida?. Ahí es donde razono: Si difícil es llevar una pequeña reunión familiar para adelante... como será el poder ofrecer a cada uno de ellos lo que ha solicitado.

Bueno, yo quisiera ser optimista y que la realidad sea benévola para todos. Por ello pido para todos paz, salud y trabajo.

No me despido sin referirme a lo que la dependienta del pan me ha contestado cuando le he dicho: "¡Hasta mañana si Dios quiere!". Pues con toda la gracia de una manchega me dice: "Si Dios quiere y el borrico no se muere".

Así que abogo porque Dios quiera y que el borrico sida andando para bien de nosotros.

Un abrazo muy grande.