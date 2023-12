Hoy, 45 años después, la Constitución española sigue siendo tan importante como necesaria. Este marco fundamental que ha dotado a nuestro país del mayor periodo de estabilidad y de Democracia de toda nuestra historia, debe ser puesto en valor en estos tiempos de convulsión política y social. Hoy, cuando las instituciones dan más señales de dudas y generan más desconfianza ciudadana, solo ajustarse a la Carta Magna nos puede garantizar cierta tranquilidad y alguna seguridad.

Este clima es lo que la Economía necesita y requiere, en un momento donde las líneas del horizonte se desdibujan, donde todo está por llegar, y nada promete ser bueno. Las crisis bélicas, la silenciada y gravísima crisis del gigante chino, la evolución de los precios, la tendencia proteccionista de los mercados y la actual situación financiera, tipos y deuda, influyen e influirán en nuestra economía.

Por eso, todo lo que sea estabilidad, confianza y seguridad – jurídica y económica – es fundamental para el ejercicio de la buena economía, la práctica empresarial, el desarrollo del trabajo y la generación de riqueza, individual y colectiva. Sin embargo, es cierto que la situación política no apunta en esa dirección y que el clima generado por decisiones de gran calado jurídico-político tampoco. No, no es el papel de UEPAL entrar en estas cuestiones, pero sí recriminar todo aquello que lanza voces de alarma contra la confianza de España y de nuestras empresas. Determinados comportamientos políticos, discursos y afirmaciones inexplicables tienen impacto económico, pérdida de ventas, contracción de la inversión extranjera, cierre de mercados y generación de desempleo.

Decidir sobre la empresa de antemano, rompiendo el diálogo social y las mesas de negociación, aventurar medidas de carácter económico sin entablar acuerdos previos, a golpe de titular. Despreciar la figura del empresariado, por su ocupación, es una clara irresponsabilidad impropia de gobiernos democráticos.

Para combatir esta riada de incoherencias, una vez más, apelamos a ciertos valores que se recogen en la Constitución y que tienen en la protección de la empresa y del libre ejercicio de sus funciones, uno de sus preceptos. Como también recordamos los artículos sobre inversiones públicas con carácter solidario y de responsabilidad en la igualdad de trato sobre los territorios - incluyendo la solidaridad hídrica entre territorios-, aplicando – más allá de los Presupuestos Generales del Estado – todas sus herramientas, como son los Fondos de Cohesión Territorial y una financiación justa de nuestra Comunidad.

Sí, la provincia de Alicante apela a la Carta Magna para reclamar un trato justo, equitativo y solidario que le lleve a dejar la cola en inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado - y para que se atienda, como no se ha hecho en los últimos cuatro años, sus necesidades de inversión productiva, estratégica y social. La provincia necesita que el Gobierno central nos saque de la cola de la inversión, nos permita disponer de agua con seguridad, se invierta en infraestructuras que generen competitividad y fomente la generación de nuevas empresas, y una dotación de medios materiales y humanos dentro de la Administración acorde con el peso que tenemos: somos la cuarta provincia por población y la cuarta por aportación al PIB de España.

Sería tremendo que esta realidad quedara relejada a un cajón frente a exigencias de otros territorios por cuestiones ajenas a la economía – y al empleo y la riqueza – y propias de los pactos subterráneos de naturaleza política.

Seguramente, si algo así ocurriera en detrimento de la provincia de Alicante, tendríamos que añadir algo a la recurrida cita de ‘Alicante no pinta nada en Madrid’ para añadir que ‘quienes toman o asumen las decisiones de Madrid no deberían pintar nada en Alicante’. Olvídense de su política, esto que nos preocupa es la vida real, la economía y la supervivencia de las empresas. Miles y miles de puestos de trabajo.