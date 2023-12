Llegó el rey al Congreso y cortó la solemne cinta de la inauguración de la nueva legislatura. Aplaudió todo el mundo y posteriormente se aplaudió su discurso hasta la saciedad. Saludó después del cante e hizo mutis por el foro. Felipe VI defendió una España sin divisiones ni enfrentamientos. La búsqueda del entendimiento y un pluralismo político que impulse la mejora de las condiciones de vida. Lo normal en el ámbito de nuestra anormalidad democrática y de la polarización política. Porque algunos ovacionan y hacen un corte de mangas al mismo tiempo.

El rey bendice las legítimas Cortes, emanadas de las urnas, y al Gobierno de coalición, y felicita directamente a Pedro Sánchez por haber sido capaz de componer una mayoría parlamentaria absoluta, pese a las diferencias, que el respeto mutuo es lo que precisamente toca. Felipe afirma y las derechas asienten. A renglón seguido, ni caso. La hipocresía y la deslealtad dedicada al rey seguidamente quedan de manifiesto a través de sus actitudes poco ejemplares y nada monárquicas. La democracia se la pasan por el forro de sus caprichos y continúan manteniéndose en sus trece.

Les habría encantado que don Felipe hubiese acudido al evento con una cachiporra de guiñol popular para darle al pérfido Sánchez en el cogote. Todo lo malsonante dirigido al legal presidente se lo dirigen, por tanto e indirectamente, a un rey que ahora es un felpudo, a juicio del pésimo entender de los que vociferan y de quienes, lamentablemente, lo piensan sin decirlo. Los alaridos y la toxicidad de una realidad inventada, no una verdadera oposición coherente, lo atestiguan a diario.

El rey enarbola los derechos y las libertades mientras otros no dudan en pisar amabas cosas. El espíritu constitucional de los caballeros andantes de las tristes figuras, que galopan con la carta magna en una mano y con una lanza en la otra, brilla por su ausencia. Ni la honran, ni la respetan, ni la cumplen. Ni proyectan sus valores hacia el futuro o los jóvenes. El único concepto que tienen sobre una España cohesionada y unida es contribuir a contaminar con disparates belicistas.

Como demanda el ejercicio de su representación, esta es la gran responsabilidad de ciertos parlamentarios, que ni existe ni se la espera. Que cuestionan la legitimidad del Gobierno de España por golpista, según ellos, entre otras lindezas, y que se inclinan falsamente ante el rey, quien se convierte en acusado también si nos atenemos a las delirantes y antidemocráticas declaraciones de los exaltados habituales. Los grupos del hemiciclo conforman las diferentes opciones y los proyectos dentro de la Constitución. Los escaños no son propiedad de cada partido. Están al servicio de la población. Esas son las formas de servir por parte de los instalados en una falsedad que no merece tener la fortuna de sentarse en la Cámara Baja.

A propósito de lo que dice Núñez Feijóo respecto a la ausencia de los independentistas en ese acto, no es cuestión de creer o no en España, sino de cumplir las leyes vigentes y aportar granos de arena como en la anterior etapa de Sánchez. Cada uno tiene sus propias y legítimas convicciones. Y nadie puede imponer sus ideas al vecino. ¿Qué aportó el PP en la pasada legislatura a los ciudadanos? Colocar solo palos en las ruedas del Ejecutivo en circunstancias muy difíciles.

A la que no aplaudieron fue a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Era previsible que se cruzaran de brazos al concluir si disertación. No les gustaría que hablase de la barbarie de la violencia machista y vicaria, o de la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres. Ni tampoco de la justa redistribución de la riqueza, ni de políticas responsables que combatan el serio problema del cambio climático. O de avanzar hacia un sistema económico que nos permita crecer de forma equilibrada y sostenible. Cómo van a digerir que Armengol defienda la mayoría parlamentaria del nuevo Gobierno, frente a la crispación y al mucho ruido sin ninguna nuez, y que reivindique la honestidad a la hora de ejercer el parlamentarismo…

Ante el comienzo de la dictadura sanchista, veamos en qué consiste. Sánchez, en su búsqueda de soluciones posibles, quiere una amnistía que dé carpetazo al desafío independentista y normalice la situación de Cataluña tras los resultados del 23J y su posterior investidura. Antes o después, todos acabarán aceptándola del mismo modo que sucedió con la ley del divorcio o la del matrimonio homosexual. Gobernar para la mayoría social. España no se hunde, aunque lo repitan algunos e insulten.

Entre otras cuestiones oscuras que han ido viendo la luz, no es mentir si señalamos la instrumentalización de las instituciones que llevó a efecto el PP para perseguir adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales. Vean a Ayuso regalando becas a ricos que no las necesitan. Concede avales hipotecarios cuyo requisito es que la vivienda cueste más de 390 000 euros, y niega becas de comedor a familias humildes. Este es el principio de equidad y estos son los valores democráticos de esta señora.

O sea, Sánchez debería irse de España en un maletero, según la sugerencia del nuevo portavoz parlamentario de ese partido, Miguel Tellado. El rey, pasmado, le felicita. Al presidente, por supuesto. Y el delirio superderechizado, como única respuesta, sigue en pie de guerra el Día de la Constitución. Temen que los avances sociales no tengan freno. Los nuevos retos exigen soluciones, y algunos no las tienen porque su misión clasista no les permite alejarse de las tesis más reaccionarias. Son el hazmerreír de Europa.