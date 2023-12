Está claro que no hay un secreto o herramienta para conseguir el éxito en cualquier negocio que quieras montar. Llamaré “negocio” a cualquier mini empresa: frutería Pepe, abogados Manolo. Obviamente, tienes que ser innovador, creativo y diferenciarte del resto de empresas de tu sector. Si tienes compromiso, responsabilidad, emites confianza y seguridad, es difícil que tu empresita no funcione. Leí hace poco en INFORMACIÓN un artículo de Vicente Magro que explicaba que "los objetivos sólo se alcanzan con dedicación, disciplina, actitud, entrega, honestidad profesional, y número de horas".

Hay variables que no dependen de ti, tal vez ese producto que vendes cada vez se consume menos, no tiene suficiente calidad, o los precios de la competencia son extraordinariamente bajos. Leí el otro día que Correos de España perdió, en el 2022, 217 millones, porque tira los precios, arruinando a las empresas de mensajería.

Sin embargo, es sorprendente la indiferencia con que muchas empresas tratan a sus clientes. Os daré unos pequeños consejos para autosabotear vuestro negocio. Si te llaman para solicitar información, no les devuelvas la llamada. Si insisten, suéltales :"justo ahora iba a llamarle". No escuches lo que te cuentan, es preferible que hables tú todo el rato. Por supuesto, prometerás estudiar lo que han pedido, y, acto seguido, colgarás el teléfono, y seguirás con lo que estabas haciendo. Desde luego, es muy importante que canceles (preferiblemente por whatsapp, silenciando el teléfono, y así no tienes ni que hablar) la visita cuando el cliente ya está de camino, o, mejor aún, si ya está aparcado. ¿Puntualidad? No me hagas reír, que estamos en España, y siempre llegamos tarde. Si puedes dejar a tu cliente en la sala de espera media hora, para que crea que estás muy ocupado, mejor. Evidentemente, tienes que acabar diciendo la frase mágica: "la culpa de todo es de Barcala y sus obras (aunque tu establecimiento esté en Rabasa), de Mazón, de Pedro Sánchez…..incluso de Ursula von der Leyen."

Piensa que el comercio no es sólo un lugar donde compras, sino una experiencia para el cliente, influenciada por la actitud de los vendedores. Fernando Ull hablaba el otro día en este diario de los “colmados grasientos de los 80, regentados por malhumorados”. Si cuando entras te saludan, luego te escuchan y ofrecen soluciones, además de tener actitud positiva, muy mal se tiene que dar para que no salgas de allí con algún artículo. Estudia a fondo el producto que vendes para aconsejar lo mejor a tu cliente, pensando en sus necesidades, sin tratar de engañar en tu propio beneficio. Establece siempre contacto visual con tu interlocutor, sonriéndole. Si sonríes, lo más seguro es que los demás te devolverán la sonrisa (aunque algún rarito conozco que ni por esas), y ese acto te desestresa. Es tu mejor carta de presentación para generar confianza. Como decía mi madre: “una sonrisa cuesta poco y vale mucho”. ¿Alguien conoce un mejor maquillaje del rostro? Si os fijais en el título de mi columna, comprenderéis lo que valoro una sonrisa. Además de hacer un pequeño homenaje a Tequila, claro está.

Obviamente, debes formar continuamente a tus empleados, escuchar a tus clientes, y encontrar pasión en tu negocio. A mayor actitud, mayor altitud. Si te gusta el trato con las personas, te será más sencillo. Si el cliente viene con un problema, y se da cuenta que se preocupan por él, y cuidan de su bienestar, ¿cómo no va a volver a tu empresa?

Os hablaré de una tradición milenaria de Japón llamaba llamada Kintsugi. Objetos rotos se reparan con oro en polvo y pegamento. Según esta filosofía, las personas rotas no se descartan ni se desechan; se reparan, y sus cicatrices las hacen más valiosas. Los cincuentones, los del “quinto piso”, tenemos una experiencia que nos ha dejado cicatrices, y estos momentos difíciles no nos hacen menos valiosos, sino más fuertes y únicos. Tenemos la “belleza de lo imperfecto”. Una empresa, sin gente veterana, no va a funcionar. Fui recientemente al restaurante Santi, en el puerto de Alicante, y me encantó ver que los camareros (grandes profesionales, por cierto) eran….¡mayores que yo!

Por último, la mejor manera de hundir a tu negocio es ser un jefe medieval que maltrata a sus empleados, consiguiendo que estén frustrados. Son un lastre para sus empresas, que sufrirá una altísima rotación de personal, con la consiguiente pérdida de productividad, además de bajas (una de cada cuatro bajas es por estrés laboral), que te obligarán a pagar más a la Seguridad Social, al contratar a una persona nueva que cubra ese puesto. Y es que un mal jefe puede destruir a un brillante empleado, mientras que un buen jefe puede sacarle punta a un zopenco. Algún día habría que hablar de ello.