Hubo un tiempo en que se repartían premios en la lotería y poco más. Fuera coincidencia o no, hasta que a la Cámara de Comercio no se le ocurrió a finales de los ochenta del siglo pasado crear unos premios empresariales, los hombres de negocio (y mujeres, algunas había) tenían reputación de bultos sospechosos a la búsqueda de acumular capitales y explotar a los obreros. Un horror: gordos, orondos, pagados de sí mismos y con el habano entre los dedos. No sé cuántos empresarios como esos habrán conocido. Yo, que me he pasado la vida en ese mundillo, pocos, dos o tres a lo sumo, pero ahí estaba el sambenito.

Total, que se nos ocurrió premiar a empresarios destacados y destinarles una Gala anual y la cosa funcionó. Todos juntos, premiados e invitados, se sentían valorados por la sociedad, y lo cierto es que recibir una de esas estatuas del Mercurio alado tenía su aquel. Al socaire de la Cámara se sumaron al carro otras entidades, asociaciones e instituciones y ahora el mercado de los premios está más que saturado, porque es difícil no ser premiador o premiado en este último trimestre del año. De hecho los responsables de organizar las galas tienen que repartirse las fechas para no coincidir, y es de ver cómo tratan de hacerse un hueco a codazos en las agendas de políticos y mandamases varios.

El problema, como en todo, es que lo que es abundante no tiene el mismo valor que lo escaso. Así a bote pronto calculo que, sólo a nivel provincial sin contar premios locales, se deben repartir al año bastante más de un centenar y medio de galardones empresariales. Encima muchos de los premiados están repetidos, porque los empresarios de éxito no es que escaseen en Alicante, pero tampoco son infinitos y las categorías son prácticamente las mismas. Total, que entre galas a las que asisten los mismos, discursos que se repiten en sus líneas maestras, políticos tan reiterados como los canapés de ensaladilla rusa que se sirven a continuación, no es que ser premiado sea una experiencia sideral.

La superpoblación de Premios es un síntoma de la proliferación de estructuras que, en teoría, defienden lo mismo y a los mismos. Me van a perdonar, pero existen demasiadas organizaciones empresariales en Alicante. Es legítimo que cada cual quiera hacer con sus cadacuales un grupito que defienda sus intereses y les otorgue visibilidad. Legítimo, pero no operativo, porque la atomización del conjunto va siempre en perjuicio del mensaje: si hablan todos a la vez no se escucha lo que dicen y eso es lo que pasa ahora mismo. ¿Será que prima el afán de protagonismo por encima del rendimiento? Pues, no se me enfaden, pero quizá.

Si no cuento mal, en la provincia existen la CEV, Cámara, Círculo de Directivos, Empresa Familiar (AEFA), UEPAL, INECA, CEPYME, la asociación de Autónomos, los grandes empresarios de AVE, Jóvenes Empresarios, FEMPA del Metal, por no hablar de las potentes comarcales de Elche, CEDELCO, o Marina Alta o IBIAE. En fin… Todo estaría bien si no fuera porque además de actividades concretas para sus sectores o territorios, compiten por el protagonismo empresarial y hacen todos de todo.

No existía esta saturación de organizaciones cuando en la provincia existía una patronal propia, Coepa, y la Cámara era potente y respetada, pero la naturaleza aborrece los espacios vacíos y ante el enorme hueco que causa la ausencia de una y la irrelevancia de la otra se rellenan los intersticios. ¿Que se satura el mercado? Obvio. ¿Que se compite por llevarse el gato al agua? Evidente.

Dispersar la potencia de fuego ha hecho perder muchas guerras, eso lo sabía perfectamente Napoleón, pero de momento no surgen estrategas en la provincia. Con todo mi respeto hacia la mayoría de los dirigentes empresariales, haría falta en este momento un único interlocutor incontestado e independiente, que pusiera negro sobre blanco los intereses de la provincia.

Seguramente es mucho pedir, porque una vez creados los chiringuitos es muy difícil sacrificarse por el bien común y auto inmolarse. Y tampoco creo que, entre los empresarios, por lo menos entre los que son referentes, exista un aire de revolución. Cada cual va a lo suyo, que son sus cuentas de resultados, y el resto con su pan de lo coman.

Más pronto o más tarde surgirá un líder o una lideresa, o una organización se elevará sobre el resto o se creará una estructura sobre otra existente. Vamos lo mismo que Castilla, que no se ha vuelto a levantar desde los Comuneros, siempre añorando una Junta o esperando un Capitán, y hace de eso más de quinientos años.

No desesperen que, siendo de natural darwinista, estoy convencido de que la naturaleza hace brotar nuevas semillas sobre las cenizas de un bosque incendiado. Los empresarios de esta provincia son tan duros y resilientes que ni malos gobiernos ni organizaciones empresariales repetidas les van a hacer cambiar el paso. Pero, señores presidentes y presidenta, hagan el favor de ponérselo fácil a sus huestes a la hora de organizar saraos.