Las ideas y reflexiones que se transmiten en los artículos de opinión sólo representan a quien los suscribe, por tanto, ni pretenden alzarse como baluartes de la verdad absoluta y mucho menos convencer a quienes piensan de forma diferente, signo este de higiene democrática. Lo contrario -la uniformidad obligada de ideas y pensamientos- tiene nombre: fascismo y comunismo. La oportunidad de acercarse espuriamente -incluso valiéndose de la formalidad democrática- a ambas ideologías, coincidentes en el odio a la libertad y la criminal obsesión por el control absoluto del pueblo (además de las corruptelas que propician entre sus conmilitones), solo la separa una delgada línea a la que ciertos políticos se dejan llevar por exclusivas ambiciones de poder. A quien se encuentra próximo a ese tipo de líderes y los defiende hagan lo que hagan -incluso pervertir la ideología que dicen representar-, le importa poco mudar sus principios políticos e ideológicos dejándose abducir por los encantos del amado líder o por puro rencor. La culpa no es de los artículos de opinión.

Si alguien te jura que nunca habrá amnistía porque es ilegal y al poco tiempo, necesitado de votos para repetir en Moncloa, dice con absoluto cinismo que la amnistía es legal beneficiando al que le va a dar esos votos, y tú asientes; si alguien te dice que va a traer de las orejas ante la justicia a un prófugo como Puigdemont y luego pacta con él su vuelta a casa sin problemas porque necesita sus votos, y tú asientes; si respetados líderes del PSOE advierten del peligroso rumbo que ha tomado Sánchez, de que la amnistía es ilegal e inmoral, de que vamos camino de un régimen caribeño, y tú reaccionas llamándolos resentidos, fachas; si no te avergüenza que el Gobierno de tu país negocie en el extranjero la política de tu país con un huido de la justicia en presencia de un árbitro salvadoreño especialista en guerrillas y terroristas latinoamericanos (algo insólito en un país europeo desarrollado), y luego sigue reuniéndose fuera de tu país con otro socio separatista en presencia de otro mediador internacional, vaciando de contenido y despreciando a las Cortes donde radica la representación de la voluntad ciudadana; si no te importa que el separatismo catalán y vasco tengan unos privilegios económicos y fiscales de los que carecen el resto de Comunidades, y que les exime de contribuir en la redistribución de la riqueza entre las regiones más pobres; si crees que se debe desprestigiar al poder judicial mediante ataques que cuestionan la independencia de nuestros jueces y magistrados, incluyendo el «lawfare»; si todo eso ocurre sin que sientas un desasosiego ideológico, intelectual y moral, es posible que quien conduce en dirección contraria seas tú, no los artículos que lees.

Permitió que la vicepresidenta de la totalitaria Venezuela, Delcy Rodríguez, pisara territorio español cargada con 40 maletas

Si crees de verdad que este es un gobierno de progreso como los progresistas del anterior gobierno que no se movieron de su sillón de ministras cuando Sánchez, solito, entregó al pueblo saharaui a Marruecos en la más estricta opacidad, y callas, ¿no puede ser que a esos progresistas (y a ti) les importe más el poder que las ideas que dicen/dices defender? Si llamas gobierno de progreso a un grupo de derechas, racista, como el PNV o Junts, pero separatistas, o que a muchos líderes de Bildu se les debe borrar y perdonar su recientísimo y sucio pasado al mismo tiempo que le estás pidiendo cuentas al pasado de la Guerra Civil ocurrida hace más de 80 años, ¿no te parece razonable que haya millones de españoles que puedan discrepar? Un ejemplo más de esa realidad: el informe PISA sitúa a Cataluña a la cola de España y la Generalitat culpa de los malos resultados a la inmigración. Lo digo por lo del racismo y la xenofobia, por lo del Gobierno de progreso y progresista, por esos socios. ¿A ti te importa? ¿Qué debe de ocurrir para que te conmuevas un ápice, para que abrigues un higiénico espacio de dudas éticas e ideológicas?

Desde que Zapatero cometió esa infantil boutade de no levantarse al paso de la bandera de un aliado tan importante como USA, un acto de descortesía diplomática, de mala educación intolerable, de desaire público a una nación (con las consecuencias que ello nos comportó), su émulo Sánchez ha conseguido superarlo en desastres diplomáticos batiendo un récord difícil de igualar. Permitió que la vicepresidenta de la totalitaria y antidemocrática Venezuela, Delcy Rodríguez, pisara territorio español cargada con 40 maletas de las que nunca se supo nada, y lo hizo cuando la UE tenía prohibida su entrada en territorio europeo. Una noche, con el mayor de los sigilos, Sánchez autorizó a que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fuera internado en un hospital de La Rioja. Cuando Marruecos se enteró (algo inevitable menos para la miopía de Sánchez), estalló en cólera, retiró a su embajadora y abrió las fronteras de Ceuta a miles de marroquíes. Para arreglarlo, el estadista don Pedro le entrega al rey de Marruecos el Sáhara Occidental y al pueblo saharaui, lo que provocó la furibunda reacción de Argelia, nuestro primer suministrador de gas, retirando a su embajador en España. Día atrás, ejerciendo de supuesto presidente de turno de la UE, Sánchez abroncó en público al primer ministro israelí días después de que los terroristas de Hamás asesinaran a más de 1.200 civiles israelíes, secuestrado a varios cientos. La UE se tuvo que desmarcar de las palabras de Sánchez dejándolo, una vez más, solo. Para no perder la ocasión de volver a equivocarse, Sánchez incluía a Italia dentro de los gobiernos de ultraderecha y reaccionarios. El ministro de exteriores italiano Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, le replicó diciendo que en España gobernaban los secesionistas, y puso en duda que se respete el Estado de Derecho. Yolanda Díaz, vicepresidenta de don Pedro, afeaba a Grecia su reforma laboral, tergiversándola, algo que le valió la réplica inmediata del ministro de trabajo heleno recordándole las tasas de paro y paro juvenil que lidera España en Europa.

Así ha quedado España no solo el concierto internacional, donde no se la considera lo más mínimo, sino en la propia Europa, donde muchos de sus gobernantes ni tan siquiera disimulan no tener que invitarla a reuniones entre países europeos, como ocurrió recientemente con Francia. Y todo eso a usted le sigue dando igual, pero a muchos millones de españoles no. A más ver.