Dijo Miguel Delibes que para ser un buen escritor no es preciso haber leído el Quijote; y aportaba una prueba irrefutable: antes de escribirlo, Cervantes no había leído el Quijote. Me ha venido la cosa a la cabeza después de haber sopesado turbamulta de opiniones sobre la Constitución, con motivo de la afamada festividad de su natalicio. Me ha sorprendido la unanimidad de los dirigentes del PP, sean de altos palacios o bajas cabañas. Hay que ver lo que funcionan los argumentarios de laboratorio frente a la oquedad de algunas cabezas. La Constitución, para la derecha española, es concebida como benéfica vestal profanada por la maldad total de Pedro Sánchez y los suyos. El President Mazón ha afirmado que los constitucionalistas ya han dicho que la amnistía viola la Constitución: yo, que explico la Constitución desde hace más de 35 años y que le he dedicado decenas de artículos y algún libro, reconociendo que mis saberes son, todavía, escasos, sería algo más prudente –se puede ser político y prudente-. ¿Hay constitucionalistas que han dicho eso? Sí. ¿Hay constitucionalistas que han dicho lo contrario? También. Porque es un tema forzosamente controvertido que no encontrará respuesta definitiva hasta conocer el texto final y su pase más que probable por el Tribunal Constitucional. Y no faltan tampoco los constitucionalistas que ya advierten que nos podemos encontrar con una sentencia “interpretativa”, en el sentido de que el TC diga cosas como: “el artículo tal será constitucional si se interpreta de esta manera…”. ¿Hay precedentes? Bastantes. Por lo tanto, algunas seguridades sólo quieren usar la Constitución como cortijo privado y hacer ver que sin PP –y Vox, siempre Vox- no hay nada que hacer. Otra perplejidad: el inesperado perdedor Feijóo afirma que no colaborará para modificar la Constitución para que desaparezca la denigrante expresión “disminuidos” porque no se fía de Sánchez. No sé, para esto, en qué tiene que fiar o desconfiar. Se trata, en fin, de erigirse en San Jorge de la Carta Magna y bloquear todo. Y perezca el mundo.

Vuelvo al principio: ¿qué leyeron los constituyentes? Cuantiosos, con toda probabilidad, poca cosa. Recordemos que mientras se hacía la Constitución las Cortes trabajaron en otros asuntos. ¿Qué habían leído los redactores, miembros de la Ponencia y asesores? Muchas cosas, pero, seguro la muy seria Constitución alemana –que, por cierto, había experimentado reformas desde su aprobación-. Era un precedente sólido y no por casualidad el que más ha influido en nuestro texto definitivo. Más allá de su perfección técnica, esa Constitución obedecía a las dos principales obsesiones constituyentes: el consenso –roto por parte del grupo popular y PNV- y la estabilidad y perdurabilidad del sistema –Roca acaba de recordarlo-. Ambas cuestiones estaban ligadas. El consenso era bueno por sí mismo y más para acentuar la voluntad de cerrar heridas tras la dictadura –la culpa era de la dictadura, pero los demócratas tuvieron que cargar con ello; o sea: ceder más-. Pero sería la estabilidad la preocupación operante que marcaría el futuro. De ello se deriva, por ejemplo, el mecanismo de censura del Presidente del Gobierno –arrastrado ahora por el fango del oportunismo por Vox-, la reforma agravada de partes de la Constitución o el diseño del TC. Pero no incluyó “cláusulas de intangibilidad” –aspectos que no pueden reformarse- como la alemana: allí, obligados por los aliados, hubieron de atar el sistema federal y la definición de democracia liberal.

Pero a partir de ahí podemos hacer varios matices que vienen al caso:

1.- El federalismo alemán no tiene que lidiar con discrepancias relacionadas con una fuerte diversidad identitaria. Aquí el sistema autonómico no fue nombrado en la Constitución: el texto no se refiere a “Estado autonómico” en ninguna parte y el constituyente parece desear que sea una suma de mecanismos dinámicos. La fidelidad a la Constitución ha de admitir que permanece abierta en esta materia.

2.- El TC no funciona de oficio, sino, siempre, a instancia de parte –parlamentarios, Gobierno, CC.AA…- porque no tiene suficiente legitimidad para emprender por sí sólo acciones que pueden acabar con el “borrado” del ordenamiento jurídico de lo aprobado por las Cortes o los Parlamentos autonómicos. Eso puede producir la siguiente disfunción: si un Estatuto es impugnado y el TC aprecia la inconstitucionalidad de una parte, esta será anulada; si lo mismo figura en otro Estatuto que no es impugnado, permanece vigente. ¿Es esto una flagrante desigualdad? Evidentemente y ya ha pasado. Hay cosas en algunos Estatutos que desaparecieron en su día del de Catalunya, fuente de muchas desdichas. Bien harían algunos teniendo en mente esto antes de perpetrar algunas enormidades.

3.- El constituyente deseó el consenso y tan importante es el alcanzado por los parlamentarios como el altísimo apoyo en referéndum –el más alto, en Catalunya; el más bajo, en el País Vasco-. Pero ni una cosa ni otra se pide en la Constitución para su reforma: una cosa es el poder constituyente y otra el poder de reforma, como ha recordado, por ejemplo, Pérez Royo. La reforma debe cumplir lo que dice la Constitución –desde el punto de vista jurídico- y no más, aunque lo desee la oposición, por ejemplo.

4.- La Constitución alemana, sus antecedente y desarrollo, se inscribe en una gran escuela de constitucionalistas. Recordaré ahora a Häberle o Smend, por algunas de sus teorías. Básicamente: A) La Constitución, sobre todo, es un mecanismo de integración, de cohesión –no de uniformidad-, lo que significa que no podemos dar por hecho, como verdad autoevidente, que esa unión existe a priori: la Constitución, así, no se hizo por mágico consenso, sino para el difícil consenso. No es para los días de fiesta, sino para lo cotidiano. B) La Constitución no es sólo un texto jurídico –aunque eso sea primordial- sino base para una cultura, para una conversación democrática que se va haciendo día a día como mecanismo de apertura al futuro. Desde estos puntos de vista la negativa a negociar el CGPJ es mucho más grave que otras cosas y, en última instancia, la negativa total y sin argumentos a reformar aquello que hasta en las encuestas aparece como muy necesario de ser cambiado, es la peor muestra de desconfiar de consensos o diálogo. No puede haber consenso si a priori una parte de la pluralidad democrática niega cualquier debate. Y otra enseñanza: no es la nación española el sujeto constituyente, sino todo el pueblo, incluido quien se declare nacionalista de otras realidades –o quimeras-.

Hoy pedimos con energía la transparencia –bueno sería recordar al PP su no tan lejana historia de histriones sin moralidad ni acatamiento al orden penal y administrativo, como si la corrupción que acabó siendo sistémica no tuviera nada que ver con el Estado de Derecho-. Hoy debemos recordar que el Proyecto de Constitución se hizo en secreto, lo que ahora no sería posible con móviles y redes. Pero hay que matizar que esa decisión que impedía que los redactores padecieran presiones, se quebró con la publicación del Anteproyecto y que entonces aparecieron decenas de pretensiones que, a veces, dieron lugar a movilizaciones –participé en alguna cuando se supo que la mayoría de edad seguiría fijada en los 21 años… ¡bravo por los jóvenes, que conseguimos que descendiera a los 18!-. Por lo tanto el juego entre diálogo, reserva a veces y movilización pública –pacífica, no protagonizada por recuas de insultantes- es lo que debemos procurar para abrir horizontes. El dontanquredismo constitucional, la alabanza de letra y desprecio de espíritu es lo que puede estrangularnos. Y en ese marco, ya se verá.