El pasado lunes, la Diputación Provincial de Alicante, celebró un Pleno en el que ha aprobado la compra del edificio, propiedad de la Fundación Mediterráneo, antigua CAM y, aún más antiguo, Casino, que ésta tiene en la Glorieta de Elx.

Se adquiere por unos 4.700.000 euros, y una vez formalizada la compra, según se ha anunciado, su destino es disponer de una sede en el municipio, albergar usos culturales, administrativos, etc. Algo muy interesante y que le viene bien a esta ciudad. Aquellas instalaciones reúnen un potencial que estaba siendo muy infrautilizado, a pesar de las interesantes actividades expositivas, culturales, etc. que se han ido desarrollando allí. La Fundación languidecía y era conveniente garantizar la continuidad de los usos públicos en un edificio histórico y rehabilitado ya que no se encuentra en sus mejores condiciones. Hay que reconocer así el cumplimiento de la promesa que, a tal efecto, hizo Carlos Mazón siendo presidente de la Diputación y que su sucesor, Toni Pérez, ha formalizado.

Que la Diputación de Alicante, en dos siglos de existencia, vaya ahora a disponer de una sede formal en Elx, por vez primera, dice mucho sobre estas instituciones. A pesar de llamarse Diputación Provincial, como todas las de España, son entidades muy focalizadas en las capitales de provincia. Son un vestigio decimonónico del siglo XIX con funciones muy clientelares, y que tienen un difícil encaje en una sociedad avanzada y de carácter autonómico como la nuestra. Pero ahí están y estarán. Inténtese, pues, que sean lo más útiles posible.

En el caso de Elx, la Diputación siempre le ha prestado poca atención. Las grandes inversiones han brillado por su ausencia. Alicante, en cambio, siempre ha disfrutado de una dedicación especial que le ha permitido disponer de unas dotaciones espléndidas que han reforzado su capitalidad provincial. La Diputación ha parecido, en muchas ocasiones, que más que Provincial era Municipal de Alicante. Por otra parte, la presencia de ilicitanos al frente de ella ha sido, históricamente, casi nula, lo que también influye negativamente.

Es, a partir de ahora, cuando la Diputación ha de hacer realidad el compromiso adquirido, dando utilidad al edificio y llenándolo de actividades que sirvan como referente cultural e institucional. Sería lamentable que, con este edificio, nos pasara algo parecido a lo que está pasando con el edificio de Correos. Hace casi cinco años que la Generalitat lo adquirió y se decía, entonces, por Ximo Puig que allí se instalaría un Centro Internacional de Diseño y Moda para el Calzado. Después, cada año, se ha ido diciendo que se instalaría otra cosa distinta y aquello, cualquier día, se cae por viejo o por aburrimiento sin que se le vean soluciones.

Es de esperar que no se repita la historia. La cuota de compras inútiles parece que la tenemos ya cubierta. Deberían verse compromisos presupuestarios, durante el próximo año por parte de Diputación, para ir preparando y adaptando el inmueble. Comprar, por parte de las instituciones es, muchas veces, lo más fácil. Dotar de contenido y utilidad pública a lo comprado ya suele costar más.

Porque, ya puestos, habría que recordar que la Diputación también tiene cosas pendientes en Elx como, por ejemplo, la construcción del célebre Palacio de Congresos. Después de todas las peripecias sobre su ubicación y el pago de su compra, que fueron llamativas, parece que se haya olvidado que en el solar comprado había que hacer ese Palacio. Pocas noticias ha habido sobre cómo está el expediente para su construcción, la financiación, plazos de ejecución, etc. Y está a punto de cumplir un año. Menos mal que aquello se usa de aparcamiento, y así sirve de algo mientras pasan los años.

Bienvenida, pues, la inversión de la Diputación en la Glorieta pero que no se olviden de ella. A Elx le hace falta que funcione y que lo haga bien.