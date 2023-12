El Dr. Bonet, un amigo argentino, me contó una vez un chiste: dicen que dios llenó de tantas maravillas naturales y de tanta riqueza su tierra que, para compensar y un poco arrepentido de poner todos los huevos en la misma cesta, creó a los argentinos. Es posible que así fuera. Tengo muchos amigos en Argentina y es un país que creo conocer bien, aunque es poliédrico y existen además unas diferencias escandalosas entre Buenos Aires y el resto.

La primera vez, de las muchas que he ido después, era el año 90, gobernaba Menem y la inflación era terrible, de tres dígitos. Entrabas a comprar cualquier cosa, a un supermercado por ejemplo, y la cajera tenía una hoja escrita a máquina con la actualización de los precios que variaban incluso a lo largo del día.

Dicen que la situación actual es la misma o muy parecida, con muchos paisanos viviendo en el umbral de la pobreza y, como entonces, los argentinos siguen empeñados en la milonga de añorar cuando eran ricos y una potencia mundial a principios del siglo XX. Pero las joyas de la abuela ya las vendieron hace tres décadas y no les queda nada por liquidar personalmente o nacionalizar como país.

Ahora se han buscado un antisistema que les ha prometido que sus problemas se aliviarán con la píldora mágica de olvidarse de leyes, reglamentos e intervención del Estado. Libertad para hacer lo que cada cual quiera, los pobres que se busquen la vida o que dejen de estorbar, los diferentes que se adapten al fenotipo dominante y el mercado ya se auto regulará. Matadlos a todos; Dios reconocerá a los suyos.

En realidad ese liberalismo salvaje, ese liberticidio, es lo que llena los discursos de los populistas de ultraderecha y cada vez más de la derecha convencional, por ejemplo de los «ayuser». El personaje de Milei no es más ridículo que el de Trump o Boris Johnson o Bolsonaro; son formas groseras que conectan con una población harta que prefiere tirarse al tren que al maquinista. En los años treinta no es que fueran menos grotescos Hitler o Mussolini y fíjense donde llegaron y llevaron al planeta, sin la ayuda de redes sociales.

Los argentinos, por volver al ejemplo, han tenido gobiernos espantosos desde que Perón llegó al poder, incluidas dictaduras militares bastante salvajes. Y sus líderes han sido pelín peculiares, recuérdense Menem o los Kirschner, marido y mujer, o a Isabelita Perón con el siniestro López Rega, así que no diré que Milei sea peor hasta que no le vea en acción presidencial, que en electoral al menos está a la altura. Pero que los argentinos, que son un pueblo culto, hayan votado mayoritariamente a un tipo como ese da muestras del hartazgo de una sociedad fanatizada por el hambre y la desesperanza.

Algo así pasa en el resto del mundo. La sociedad más informada de la historia sigue como borregos a los líderes más desquiciados con los discursos menos realistas, pero es que si dijeran la verdad no los escucharía ni el tato. Me repito a menudo, para no perderme, que el populismo da soluciones sencillas a problemas complejos. Como tomarse una píldora para adelgazar y conseguir el abdomen de Cristiano Ronaldo. Milagros al alcance de cualquier cuñado de esos que resuelve el problema del paro en dos tardes.

En España es evidente que el mensaje está calando. No del todo, pero una parte sustancial de la derecha abraza el populismo para impedir que les arranquen las pegatinas por su derecha. En mi modesta opinión es una estrategia equivocada porque la gente elegimos, si podemos, el original antes que la copia, aunque haya quien se conforme con falsificaciones. Los relojes falsos son para individuos falsos, pero hay gente pa tó.

¿Es que ser de derecha culta, moderada y moderna ya no cotiza? ¿Ser de izquierda dialogante y progresista, tampoco? Pues sería para hacérselo mirar, porque supondría que el centro político es un agujero negro por el que ha desaparecido cualquier posibilidad de consenso. No sé ustedes pero yo me siento a menudo huérfano de representantes, desamparado por los «míos» que tampoco sé quiénes son. No es que me preocupe mucho, pero tengo a veces una leve desazón. Nada que no se olvide con una copa de buen vino y un jamón aparente.

Pero por muy frívolo que uno sea, la deriva, el bache cada vez más profundo entre dos formas de entender la vida, nos pasará factura a todos. De momento en Argentina ya tienen pesadilla para cuatro años y por mucho que se aferren al terruño algunos no van a aguantar. El país ya perdió una parte muy notable de sus élites intelectuales y mejor formadas entre la represión, la inflación y el corralito. Ahora, si les dejan y pueden, muchos decidirán, con gran dolor de su corazón, emigrar a zonas políticamente más templadas.

Que en España podamos ahuyentar ese fantasma que pide colgar tal que a Mussolini al presidente del gobierno, se supone que después de un par de tiros bien dados, está en nuestra conciencia. Pero para eso deberíamos expulsarlos de las instituciones para que no sigan creciendo a costa de nuestros impuestos, y eso, a algunos, no les conviene. Lo lamentarán.