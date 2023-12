Título: LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

Director: Juan Antonio Bayona

La película de Bayona sería merecedora de varios Oscar. Por su técnica prodigiosa y por abordar una cuestión humanista huyendo de cualquier morbo. Ayudaría a revalorizar unas estatuillas que se han banalizado hasta el punto de premiar estupideces y fomentar egos indigestos.

Que ‘La sociedad de la nieve’, a pesar de ser un relato coral, esté contado por la voz en off de un personaje que aparenta ser el protagonista de la película pero que finalmente no sobrevivirá a la tragedia que relata es uno de los hallazgos de la película.

Porque ‘La sociedad de la nieve’, basada en el relato de Paolo Vierzi, desde el título apunta que lo relevante de esta historia es la comunión de sus personajes. Por tanto, la sórdida historia de la antropofagia, que está rodada con muchísimo pudor y fuera de campo, tiene su importancia en tanto subraya que cuando se alude a los héroes de los Andes que sufrieron el accidente aéreo en 1972, lo son todos, tanto los que murieron como los que lograron sobrevivir. Porque sin unos no habrían podido salvarse los otros.

‘La sociedad de la nieve’ intenta trascender. Al entretenimiento y a la anécdota argumental. No es de extrañar que en la inspirada banda sonora de Michael Giacchino abunden los coros. Lo esencial en el proyecto de Bayona no es tanto centrarse en la carne como en la dimensión espiritual, no poner la lupa en los personajes como individuos sino por lo que significan en relación a su pertenencia a un grupo. Los mensajes que afloran entre ellos, referidos a que la vida tiene sentido cuando se da por los demás, cobran un sentido pleno en esta obra mayor, que no por casualidad se inicia con el sermón de un sacerdote que está aludiendo a cuestiones sobre la carne y el alma.

La secuencia del accidente, espeluznante, no es apta para quienes hayan sobrevivido a algún episodio semejante.