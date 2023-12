Sería a finales de los años 80 cuando me llamó a su despacho un miércoles de Semana Santa. «Toni, quería informarte, por si algún periodista te pregunta, que aprovechando estos días me cambio de domicilio». Yo era, informalmente entonces, responsable de comunicación con los medios. La cosa hubiera sido nimia si no tuviera más historia. Me comentó que se iba a vivir a un barrio modesto, con otras familias, en una vivienda que iban a compartir sobre los cimientos del cristianismo de base que todos ellos practicaban.

Miguel Romá Riera (Alicante, 1940) desarrolló su actividad profesional en la Caja del Sureste, después CAAM tras la primera gran fusión con otras Cajas de la provincia, siendo su secretario general y en la que fue nombrado director general en 1986. Bajo su responsabilidad se propició el cambio de denominación a Caja del Mediterráneo y la fusión con CaixaTorrent, primer escalón del enorme crecimiento de la entidad que culminaría en 1992 con la fusión con la Caja Provincial, hito que conllevó –cuestiones ajenas al personaje y próximas al mundo de la política- su apartamiento del mundo financiero. Fallece Miguel Romá, el antiguo directivo de la CAM que acogió a inmigrantes clandestinos Si ya desde joven, con su esposa y cómplice Mari Nadi, había sido tentado por los aspectos más desinteresados de nuestra cotidianidad, dedicó todo su esfuerzo a darse a los demás. Aquella casa compartida poco a poco fue desalojándose de sus iniciales copropietarios y convirtiéndose en el domicilio del matrimonio y de cuantos lo necesitaran por no disponer de techo. Hace un año fui a visitarle y me contó que en aquel momento había ocho personas, de diversa procedencia, residiendo allí, algunos a la espera de disponer «de papeles», otros de ocupación o de posterior destino, y recibiendo no solo cariño y alimentación, sino, incluso, formación para desenvolverse adecuadamente en nuestra sociedad. Luchador contumaz contra las injusticias sociales, combatió contra la pobreza durante años hasta poco antes de fallecer serenamente, tal cual era en cualquier día de su vida. Sus hijos Quique, Belén y Miguel fueron el apoyo del matrimonio en sus inquietudes solidarias, que en su momento también impregnó a la entidad de ahorro cuando la dirigía auspiciando proyectos sociales muy significativos. Su legado para su gente cercana: «No hay que preocuparse, hay que ocuparse». Descanse en la paz y la justicia por la que tanto luchó este hombre bueno.