Es verdad que el alcalde Pablo Ruz pertenece a la derecha sacristana. Es verdad. Pero también lo es que integra en su personalidad y en su conducta una muy fuerte dosis de la mejor tradición humanista cristiana. Es algo que ha mamado en su casa y que ha nutrido el hilo conductor de su formación.

Y ese rasgo impacta claramente en su conducta política. Una cualidad personal que le hizo cerrar filas y heridas en el seno del Partido Popular en Elche para llegar como una piña a las elecciones municipales. Ése fue un signo de inteligencia en la estrategia orgánica. Esa cualidad le hizo, igualmente, tener un trato respetuoso y generoso con la oposición en el designio de la estructura corporativa municipal, en los profusos reconocimientos a figuras del socialismo ilicitano y en la adjudicación de recursos a los grupos municipales. Ése fue un signo de inteligencia en la estrategia política.

Esta metodología en la conducta podría bastar para encauzar las expectativas de un mandato municipal. Pero Elche necesita mucho más. Es una ciudad que lleva veinte años sin políticas activas reconocibles. Sin que se añadan nuevos activos desde 2003 -incluyo el intento del mandato 2007/2011 que frustró el embate abrupto de la crisis y lo efímero del mandato de Alejandro Soler-. Veinte años son muchos años. Elche hoy es claramente una ciudad urgida. Y necesita que alguien que encabece el gobierno local responda a la pregunta de qué quiere ser esta ciudad. Pregunta tan simple en su formulación como endiablada en su contestación.

Qué quiere ser la ciudad. Éste es el principio esencial que debe inspirar una política municipal estratégica, útil para la ciudad y para quienes la habitan. Y encontrar ahí la idea fuerza que debe jerarquizar el conjunto de actuaciones sobre el municipio. Una sola idea. Las demás debieran supeditarse a ésta para lograr una política municipal coherente.

Y ahí hay que empezar, sin duda, por las cosas del comer. Elche es una ciudad industrial. «La capital industrial de la Comunidad Valenciana» se llegó a decir. Ahí está la base sobre la que se asienta la ciudad. Ésa es su ventaja competitiva forjada durante décadas. Se trata de una posición destacada en el ranking que hay que blindar y sobre la que hay que escalar. Y ése ha de ser el principio que ha de inspirar y dar coherencia a toda la política municipal.

Y no es posible que, siendo esto así, llevemos más de una década sin suelo industrial -o con precios prohibitivos por su escasez-, que hayamos asistido impasibles a la fuga de industrias grandes o pequeñas que buscaban municipios vecinos que, asombrados por la tozuda pasividad de la Plaça i Baix, supieron detectar la extraordinaria oportunidad que para ellos suponía llenar el hueco que incomprensiblemente dejaba.

Y se comprobará que la simple oferta de suelo industrial al peso ya no resuelve hoy la clave de un desarrollo virtuoso en el sector secundario. Es necesario afinar la observancia de la evolución del sector y detectar los vectores de su progreso. Y así darnos cuenta de que hoy la evolución natural de la industria es la tecnología. La industria tecnológica -y la tecnología en la industria- es la excelencia del sector secundario. Elche no puede quedarse sólo en el centro de las actividades sudorosas del sector dejando las exquisiteces para otros municipios con gobiernos más avisados. Y tiene palancas para ello. Contiene proyectos empresariales punteros en la vanguardia tecnológica que requerirán para colmar su cadena de valor de espacios «diez» y que permitirán escalar en un tipo de industria que genera mejores salarios, renta per cápita y bienestar.

Y todo ello habrá de hacerse con cierta celeridad. El municipio, tan rico en tantos resortes, hay algo de lo que ya no dispone: tiempo. No puede esperar otros veinte años a que un nuevo Plan General dé una desesperante respuesta administrativa a lo que la actividad económica exige con inmediatez. Tendrá que escrutar fórmulas más ágiles, que las hay.

Y volver, entonces, a la ciudad para hacerla más habitable en coherencia con ese entorno esencial. Producir una oferta urbana capaz de acabar con este estigma de haberse convertido en lo que un afinado urbanista ilicitano define como «una ciudad externalizada en la que sus habitantes se van a trabajar fuera, a comer fuera, a comprar fuera, a divertirse fuera». Acometer los grandes retos como la recuperación del centro histórico, la deuda con la rehabilitación de barrios como Carrús. Y todo ello con soluciones integrales y estructurales que producen un urbanismo aseado, no con actuaciones aisladas y coyunturales que producen un desarrollo atropellado.

En un alcalde la forma de ejercer su función se llama talante. La ejecución de un modelo de ciudad se llama liderazgo. En el talante viene concernida la persona, en el liderazgo viene concernida la ciudad. Simplemente con el talante, se puede ganar unas elecciones municipales, el electorado local no es muy exigente. Transformar una ciudad sólo se puede hacer con liderazgo.

La ciudad de Elche lleva mucho tiempo huérfana de liderazgo. Pablo Ruz tiene mucho terreno ganado en su talante. Su auténtico reto se llama liderazgo.