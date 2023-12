-¿Cual es la principal virtud de un político, Pa?

-La honradez, sin duda.

-Sí… bueno… ciertamente. ¿Y además?

-Hay varias cosas importantes, JC. Pero yo diría que la siguiente es su fiabilidad.

-¿Fiabilidad? ¿Cómo una lavadora?

-No exactamente. En el caso de los personajes públicos, sea cual sea su naturaleza, se trata del valor de su palabra.

-Es decir, que cumplan con lo que dicen.

-Algo así. Pero además eso incluye intangibles que se perciben por los electores, en el caso de los políticos, y que ayudan a forjar una reputación, que luego es difícil de cambiar.

-No sé si te sigo del todo.

-Quizá algún ejemplo te lo aclare. Hubo un político, hace ya años, que se labró un prestigio a base de machacar a los ciudadanos con duras verdades, lo difícil de su futuro y los sacrificios que habían de asumir.

-¿Quién era ese santo varón, Pa?

-Se llamaba Churchill, Winston Churchill. Y fue un tipo gruñón, ingenioso, buen escritor y ganó una guerra mundial. Y un político fiable.

-Yo recuerdo otro tipo de político, diferente, pero que supo ilusionar a todo un país, implicarlo en metas elevadas y cumplir sus promesas: John F. Kennedy.

-Sí, ese fue diferente, pero aquella frase de «No pienses qué puede hacer tu país por ti, piensa qué puedes hacer tú por tú país» encierra una filosofía social completa. Él prometió poner a un americano en la luna antes de 1970, y lo cumplió, aunque fuera a título póstumo. Y luchó por imponer los derechos de las minorías, contra la discriminación racial…

-Sí… pero no sé qué hacemos hablando de esto, ahora.

-Spain, Pa. Ya me conoces. Siento una debilidad por ese país, y me invade el desánimo de ver lo que está sucediendo.

-Ahora comprendo… El valor de la palabra… ciertamente… Los políticos españoles actualmente en el gobierno han hecho una demostración impagable de lo que se la infiabilidad: Yo digo una cosa y hago la contraria.

-Tanto que en España saben que va a suceder lo contrario de lo que afirma el tal P.S.

-¿No le llamas tú tampoco por su nombre, JC?

-Ya no. Me inspira tan poco respeto que me resisto a pronunciar su apellido. Porque ese tipo ha mancillado el honor de la política, ha dilapidado el escaso capital de fiabilidad que podía quedar en ese colectivo y tergiversa la realidad a su conveniencia. Fíjate que se ha cansado, él y los suyos, de decir que la amnistía era inconstitucional y ahora que les hace falta para seguir en el gobierno nos vienen con que es la medida mágica, necesaria y beatífica para el futuro del país. Es difícil tener más cara dura.

-Ciertamente. Cada día nos ofrecen una demostración de su catadura: La verdad les importa cero, es como si se hubieran hecho adictos a la mentira. Tras decir que jamás iban a pactar con Bildu y que su acuerdo de investidura era gratis, resulta que apoyan a estos individuos para secuestrar la alcaldía de Pamplona.

-¿Sabes, JC? Yo veo a PS como al tahúr en un gran casino, jugando al póker en varias mesas a la vez, sosteniéndose en el alambre, tirándose un farol en una, escondiéndose cartas en la manga en otra, con cartas marcadas en una tercera, e hipnotizando a los jugadores en una cuarta.

-Sí… me lo imagino así, vestido de negro… Pero, ¿sabes qué es lo que más me sorprende?

-Ilumíname.

-Que este PS puede ser un timador cum laude, pero que ha conseguido arrastrar en sus embustes a centenares de personas que en principio se supone honorables: no hay más que ver cómo le corea el gabinete en pleno, el comité federal del PSOE y centenares de personas a las que se suponía íntegras y sensatas y a las que no parece afectar lo más mínimo los juegos de manos de este trilero, que hoy dice que hay que encarcelar a Puigdemont y mañana lo pretende canonizar.

-A eso se le llama el pesebre del poder.

-Quizá, Pa. Pero me consta que hay personas bienintencionadas en esa corte de seguidores acéfalos.

-Pues peor, hijo. Eso aún es peor. Porque si se pierde la honorabilidad y la fiabilidad en política... ¿qué queda?