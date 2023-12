Ahora que el tosco y carpetovetónico Óscar Puente dirige el puente de mando de los transportes en España, incluidos los ferrocarriles (aunque pronto los trenes de cercanías de la región catalana serán propiedad del separatismo ultramontano), y habida cuenta de que el señor Sánchez ha descuidado displicentemente la conservación y mejora de la red viaria hasta convertirla en noticia diaria por los retrasos, incidencias, accidentes y otras anomalías en lo que antes fuera una ejemplar infraestructura de Alta Velocidad (pregúntenle al público alicantino -y por extensión al valenciano- sobre el trato exquisito que nos dispensa Renfe todos los días), los usuarios de Unidas Podemos se han planteado seriamente otro medio de transporte distinto al tren de la bruja para huir del descarrilamiento que los lleve a la UVI de la política. Mal lo tienen. Deberían ser conscientes, primero, de que con la política «low cost» que han practicado desde que el diletante controlador de vuelos del partido les dijo que lo de alcanzar el cielo era una sicalíptica metáfora sacada de los sonetos eróticos de Quevedo, están sometidas a unos estándares de calidad tercermundista; y, en segundo lugar, que siempre son los pasajeros quienes pagan las enormes deficiencias del servicio. No le den vueltas: a bajo precio político, mala mercancía, menos para los pocos y pocas que, ante el brillo del poder, se instalaron en la casta y el chalet de los privilegios. No es lo mismo volar «low cost» que viajar a Nueva York en Falcon con las amigas para hacerse selfis feministas en Times Square -la Gomorra capitalista- pagados por todos y todas.

Como Sánchez siempre ha sabido -y querido- que no podría crecer por el centro, su caladero de votos estaba en esa extrema izquierda radical, en esos ultras representados por Podemos. Y utilizó el mejor cebo que existe en política: el mercado de las vanidades (y detrás de éste, las influencias, los negocios, las amigas, las canonjías y la mullida alfombra donde se acomodan los sueños del poder). Por medio del halago, el coche oficial (qué pronto desaparecieron las bicicletas y el metro), los viajes, el dinero a manejar, el arribismo oportunista, las desmedidas ambiciones y ese éter de superioridad que embriaga los sentidos cuando de ser un don nadie pasas a ministra, don Pedro fue urdiendo una invisible tela de araña alrededor de Podemos con el objeto de garantizarse los votos de la extrema izquierda y/o neutralizar, en cualquier caso, el más leve signo de fisura que apareciera en su ya de por sí escorada posición de izquierdas. Lo demás es una serie de pocos capítulos: un líder diletante, de ego superlativo, alérgico al trabajo y el esfuerzo; un nepotismo endogámico, narcisista, que premia a los íntimos y a las íntimas para los puestos de mayor relieve; un infantilismo voluntarista que, de haber salido la momia de Lenin de su mausoleo, habría reescrito La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo o «golpear juntos, marchar separados»; eso, unido a la insaciable hambruna que produce la malnutrición del sectarismo feroz (el hambre de hambre), resultó una fórmula imbatible para que el decadente virus del nihilismo existencial acabara con las frágiles defensas del nuevo Mayo del 68, el 15-M.

Y no crean que me olvidado de la Historia, no. Para el triunfo de la operación «domesticar las contradicciones, jibarizar el descontento», hacía falta también un caballo de Troya lo suficientemente ambicioso, ajeno a los escrúpulos estéticos y las lealtades éticas, que no dudara en llevar a cabo la decapitación contestataria ordenada por Herodes (Caravaggio, La decapitación de San Juan Bautista. La Valeta, Malta). Así es como Yolanda Díaz, de ERTE en ERTE, de la «trenka» asambleario-sindicalista a la alta costura política, de sumar para restar, consumó el cruento acto a cambio de una oferta que no podría rechazar. «No es nada personal -o quizá sí-, es puro negocio político». Ahora, las que quedan de Podemos se han ido unidas al malhadado Grupo Mixto del Congreso, a las arcanas simas del destierro, en busca del tiempo perdido que, quizá, nunca volverá. El llanto contemplado en la íntima soledad de sus despedidas como ministras, pese a que el dueño del negocio fustigara por las ondas la rabia de la defenestración, no ha hecho más que consagrar un principio físico ineluctable: «dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Así han desplazado a Podemos del mundo del poder, de esa casta que venían a combatir.

Como cualquier terremoto que se precie, después de la sacudida inicial llegan las réplicas telúricas en forma de ajuste de cuentas al más rancio estilo goyesco: los garrotazos. Quienes hace no mucho eran incondicionales podemitas, hoy empiezan a desertar del partido ultra porque el calor del poder se ha desplazado a las zonas más beneficiadas de Sumar. Ayer todo eran abrazos, asambleas con las manos en alza moviéndose como molinillos de viento en señal -infantil- de confraternización democrática y hermanamiento horizontal. Pero ahora todo ha cambiado y las fugas se producen a la velocidad del cambio de ideas. Los mismos conspicuos intelectuales de aspecto doctoral que hace solo unos meses predicaban gravemente la necesidad y bondades de Unidas Podemos, pontifican hoy que la solución se llama Sumar. Y no es ideología, sino poder. Ocurrió como tantos comunistas de toda la vida que, tras los pobres resultados de aquel PCE de las primeras elecciones, vieron que allí no había poder que disfrutar y se pasaron masivamente al PSOE, donde algunos realizaron fructíferas y ventajosas carreras políticas.

Puede que estemos asistiendo al inicio de la defunción de Podemos, pese a que con su acto de estética rebeldía pasándose al Grupo Mixto quieran escenificar su independencia frente a Sánchez y su caballo de Troya Sumar (deberían tentarse la ropa algunas formaciones periféricas que al calor de Sumar -y conmovedora miopía táctica que evidencia su ansiedad- creen poder mantenerse independientes de las maniobras de Sánchez y su escudera Yolanda Díaz; no será así, acabarán fagocitados). Les recuerdo a unas y otros el deficiente servicio que les dispensará el tren que acabará llevándolas a la estación del olvido. De conquistar el cielo al descarrilamiento. A más ver.