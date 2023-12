Todos amamos a Laura Lebrel. A todos nos cae estupendamente. Porque todos queremos a la actriz que la interpreta, María Pujalte, una de esas cómicas que desde hace más de tres décadas (el tiempo vuela) se convirtió en alguien de nuestra familia.

Los misterios de Laura es una serie que cayó de pie desde el primer episodio. El único guionista que permanece desde los inicios, Javier Holgado, supo ahormar unas historias con gancho. Pero esas tramas bien urdidas no habrían sido nada sin la presencia de la carismática María Pujalte, que episodio tras episodio fue conquistando a la audiencia. Los derechos se vendieron a Estados Unidos, que rodó otra versión. Para el público español no hubo comparación posible. La serie americana recaló en las madrugadas.

A todo esto, la Pujalte volvió a mostrar sus mejores dotes persuasivas como actriz en una serie que ya es de culto, Merli: sapere aude. Cómo echamos de menos a esa profesora de filosofía tan particular. Las dos únicas entregas prenavideñas de Los misterios de Laura nos saben a poco. Harían bien TVE, en lugar de rodar experimentos como la nueva serie policiaca Asuntos internos, en regresar con nuevos capítulos a un valor seguro como el que comentamos.

Personalmente nunca olvidaré la función Realidad, de Tom Stoppard, que pude disfrutar desde la fila 1 del Teatro María Guerrero en 2010. Un mano a mano entre la Pujalte y Javier Cámara. Han pasado sólo 13 años, pero a mi juicio los teatros públicos ya no ofrecen montajes así.

En los primeros noventa y en día laborable, en el restaurante Cauet de L´Alfàs del Pi, solo en mi mesa de cuatro, se acercó María y me preguntó: ¿te importa si me siento? Hablamos por los codos. Desde entonces no he dejado de quererla.