Siempre pagan los mismos

¿Se han dado cuenta? Si Pablo Ruz no hubiera decidido bajarle el sueldo un 3% a los treinta asesores del Ayuntamiento de Elche (25 de Alcaldía más cinco de PP, PSOE y Compromís), aplicándose él mismo la medida, nadie se hubiera vuelto a acordar del dinero que nos cuestan. Nadie de la oposición le hubiera afeado el hecho de que por primera vez algunos ediles con dedicación, entre los que se encuentra, estén cobrando por asistencia a reuniones de Pimesa. Ni vuelto a culparle del aumento en más de 200.000 euros del coste anual del personal de confianza, aseguran los socialistas.

Esto de los sueldos siempre es un tema tan espinoso que es lo primero que aprueba un alcalde en un pleno recién cogida la vara de mando. Y lo hacen por dos motivos. Uno, porque nadie quiere trabajar sin cobrar; y dos, porque las críticas que se reciben, que casi siempre las hay, van diluyéndose a medida que pasan los meses. Así, cuando el ciudadano tiene que volver a ir a votar ni se acuerda de estas estériles polémicas. Aunque quizá lo importante debería ser si está o no satisfecho con la labor que les han prestado sus políticos independientemente del coste, pero estos habitualmente se arrugan para defender sueldos más dignos para el millonario presupuesto que manejan y la responsabilidad que asumen. Pero como todo es muy resultadista, una forma de medirlo es por lo que cobran, no por el valor de su trabajo. Por ello se aprueban los emolumentos al principio el mandato y todo el mundo se olvida del tema, nadie vuelve sobre él, como ahora ha pasado.

Fue la oposición el lunes al término de una comisión la que se adelantó a la hora de dar a conocer a los medios de comunicación la rebaja del 3%. Craso error es en política que de tus decisiones se enteren los periodistas por quienes no te quieren ver ni en pintura. Sobre todo, porque tienes los medios para evitarlo y, valga la expresión, los asesores que te asesoran para que lo veas. La información dada por los socialistas seguro que no se contó como le hubiera gustado al equipo de gobierno, como lo demuestra la pobre nota municipal que dieron más tarde en la que el titular era que el alcalde se recortaba un 3% el sueldo. Lo del personal de confianza, que sería lo mollar, porque son treinta afectados, iba a continuación. Poner a Ruz como noticia fue ocultar la realidad. Su rebaja no era el motivo, era la consecuencia del recorte y lo hacía solo, sin que nadie lo acompañe. Y eso me parece muy extraño.

Al PP o a Vox el tema de los sueldos no le interesaba moverlo mucho más. De hecho, en corrillos insisten en que no están en política por los emolumentos, pero me temo que no será la última vez que oigamos hablar de ellos porque el pacto de Valverde, firmado entre ambas formaciones para la gobernabilidad, dista mucho de ser la realidad que anunciaron. Nadie les pidió contención, pero ellos la ofrecieron. Y la realidad ha sido muy distinta de la esperada. Han tenido que echar mano de más colaboradores de los que creían iban a necesitar, alguno de difícil justificación y quizá por compromisos de partido. De otro modo, no se entiende que nunca antes se hubiera necesitado de tanto profesional de apoyo. Han tirado con pólvora de rey para lo que prometieron.

Por eso llama la atención el hecho de que ahora se los bajen "para dar ejemplo", cuando los que dan ejemplo no son los concejales (excepción hecha del alcalde) sino los asesores, buscados para desempeñar una labor bajo un sueldo pactado y que ahora ven cómo les aplican un tijeretazo que ni les han preguntado qué les parece. Están por lo que están y para lo que están. "Son necesarios, pero estamos tratando de ajustar la carga", fue la frase de Aurora Rodil para explicar la bajada. ¡Y tan necesarios!, tanto para engrasar la maquinaria municipal como para ser los únicos damnificados de los recortes. Pero no sobra nadie.

Lo anunciado ayer no deja de ser absurdo. Hay más asesores que nunca (cierto es porque hay varios sueldos compartidos), complementos salariales que ni existían para los concejales hasta ahora, pagos de nuevo cuño por asistencia a consejos de administración de empresas públicas y han aumentado el número de dedicaciones de la oposición en una cifra que ya he dicho en alguna ocasión que me parece excesiva. Y el tiempo me seguirá dando la razón mientras los ediles beneficiarios sigan sin explicar a los electores a qué se están dedicando, tras seis meses ya de mandato, además de a levantar la mano en los plenos mientras juegan con el móvil.

Y todo este modelo de percepciones de PP y Vox, con subidas y ahora acaba en bajadas, que en junio vendieron bajo un grandilocuente titular de que iban a recortar el gasto público y acabar con el dispendio, no es fácil de entender y se justifica ahora con un "para dar ejemplo", pero el único que se retrata con el recorte es el alcalde. ¿Quizá están entonando un "mea culpa" que nadie les ha pedido?