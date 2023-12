Creo que no tendré muchos apoyos luchando contra la lotería, porque sé que, si crease una asociación buscando que se prohibieran los bombos, estaría más solo que un transexual argelino en un mitin de Vox, o que un jeta mentiroso (me vienen a la cabeza dos madrileños: un político y una futbolista) reunido con gente sincera y honesta. Hace tiempo vi una película de Santiago Segura, dónde el mayor deseo de una de sus hijas era cantar los números de la lotería, y por ello quería que la matriculasen en el Colegio de San Ildefonso. ¿Las nuevas generaciones están interesadas por el tema?

Es muy ingrato comportarse como el pitufo gruñón (Pablo iglesias llamaba así a Garzón, antes que se hicieran "amiguitos") cuando los premiados menean el cava de hipermercado, mojándose un chándal que jamás utilizaron para hacer deporte, cuando llegan las cámaras de televisión. Pues cómo toque en Banyeres, varios pillarán una pulmonía.

Aborrezco esa presión que tenemos los españolitos de comprar lotería en el trabajo, bar, o club deportivo; si no lo haces, te miran mal. Y hago mía la canción del alicantino Carlos Goñi: "odio al que se juega sin escrúpulo ninguno su sueldo en una máquina de bar".

¿Es la vida una tómbola, como canturreaba Marisol? Me enerva que la gente quiera perder dinero tontamente, y me encantaría que alguien tuviera también esta sensación, así no refunfuñaría solo. Pero, por más que busco, no encuentro a nadie que no esté adorando a su décimo como el Gollum al Anillo Único. Mi tesoroooooo.

Alucino con que haya personas que viajen expresamente a un pueblo de Lleida, o hagan una hora de cola en una popular administración madrileña. ¿Qué pasa, que esos números son mágicos, y es más probable que toquen que cualquier otro vendido en la terreta? Si te compras un número como souvenir turístico, sigues teniendo 4 posibilidades sobre 99.999 de obtener algún premio, un 0,004%. El Euromillón ya es el “Flipe de Felipe”, entre cuatrocientos millones de habitantes, ¿te va a tocar a ti? Aunque busques un boleto con la fecha del cumpleaños de tu tía de Novelda para regalárselo, te aseguro que, a largo plazo, quedarías mejor con unos pendientes.

Hay quien, estando en paro, se gasta 40 €, sin pensar que las posibilidades de obtener un premio son más remotas que encontrar nieve en la Serra Grossa. Confiar que la lotería nos hará ricos es la primera superstición nacional. Es la típica conversación de estas fechas: ¿qué harías si te toca?¿Un viaje, un coche nuevo, un abrigo de visón? Alma de cántaro, no resultarás premiado, y tirarás tu dinero. Haz caso a Ana Torroja: “déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco”. La canción hablaba de un yonki, pero, realmente, ¿la lotería no deja de ser una droga?

¿Es la solución que propone el Gobierno para acabar con la pobreza? Hago mío el comentario del letrado barcelonés Xavier Abat: “el Estado dicta leyes contra el juego, las máquinas en los bares, pero promociona la lotería. Es incongruente ”. No olvidemos que, en este juego, quien más se beneficia es el Estado, y así nos inculca esa “ilusión de todos los días”. ¿Nadie consideró que, para ganar dinero, hay que ser diferencial en el trabajo? Pues no, es más cómodo pensar que la lotería va a solucionar nuestros problemas. Karl Marx (Esperanza Aguirre, por si estás leyendo INFORMACIÓN tomándote un café en Altea, aclararte que no es familia de Groucho) decía que la religión era el opio del pueblo. Hoy en día lo son la televisión basura, el fútbol y la lotería. Si es que hasta un amigo setentón, con una excelente salud, me comentó que él compraba décimos porque era “la única ilusión que le quedaba a su edad”.

¿Lo más cachondo? Aunque no haya sido aún el sorteo, hay personas que ya preguntan, cabreados, que, si son premiados, ¿por qué deben pagar el 20% a Hacienda? Por no hablar de individuos con dinero negro, a quienes les "toca" la lotería varias veces. Amigo lector, si me admites el consejo, guarda ese dinero que pierdes semanalmente en juegos de azar, en una hucha de cerdito. Ya verás como te luce las próximas navidades. Aunque, tal vez seas una persona con tan buenos deseos, que quiere que la lotería le toque a alguien que realmente lo necesite, y que, casualmente, tenga el mismo número que tú.