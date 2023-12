Aclaremos que las moscas son esos cebos publicitarios que se colocan en los extremos superiores de la pantalla, de manera permanente, recordando a los espectadores los programas estelares que se emitirán por la noche, o bien los espacios que irán a continuación del que estamos viendo.

Comenzaron haciendo honor a su nombre, siendo pequeñas y discretas. Hasta que la situación se salió de madre. De manera que pocos programas se libran del dislate. Quiero referirme a uno donde la mosca pega tanto como si le colocasen un sponsor de colores al mismísimo Gernika de Picasso: las películas del cine clásico de los lunes por la noche.

Tuve las santas narices de volver a ver íntegras ‘Psicosis’ y esta misma semana ‘Vive como quieras’, un Frank Capra cosecha de 1938, con el enorme emplazamiento publicitario de ‘Late xou con Marc Giró’ en el margen superior de la pantalla. Me dirán que a los cinco minutos de visionado dejas de ver la pegatina de colores. No estoy tan seguro. A mí no dejó de molestarme hasta el mismísimo momento en que descubren que los restos de la madre de Norman Bates reposan en su mecedora.

En el fondo, me pregunto a qué viene tanto reclamo. Para qué sirven. La televisión pública los coloca imitando a las privadas, que fueron las pioneras. Los parroquianos de ‘Latexou’, por continuar con el ejemplo, a estas alturas ya estamos más que enterados de la cita que tenemos con él los lunes a medianoche. Algo que evidencian las cifras estables de la audiencia del programa. Quienes no ven la película acuden a verle a su hora, del mismo modo que quienes no le siguen, nada más acabar el cine clásico, cambian de canal. ¿Para qué tanta mosca?