Este año 2023 va a finalizar con una efeméride histórica para nuestra organización: la celebración de 150 años de vida y trayectoria de Cruz Roja en la provincia de Alicante. Siglo y medio de un viaje apasionante que no hemos recorrido solos. Lo hemos hecho en compañía de miles y miles de personas voluntarias, que generación tras generación han estado ahí, y otras muchas más que nos han apoyado en el camino, aportándonos el combustible y la energía necesaria para seguir hacia adelante.

No podemos negarlo. Han sido kilómetros y kilómetros de un viaje que no ha estado exento de dificultades. Emergencias, conflictos, epidemias, crisis humanitarias y otros grandes desafíos, a los que hemos tenido que hacer frente durante el largo trayecto.

En cada tramo de esta travesía, hemos aprendido cosas nuevas y hemos coincidido con millares de personas que portaban maletas cargadas de dolor, de pobreza, de desesperanza, de miedo, de soledad… Pero también ha sido maravilloso ver a otros millares de personas afanarse en ayudar, para que esos equipajes no pesaran tanto.

En estos 150 años de viaje de Cruz Roja, nuestra solidaria tripulación ha estado ahí para acompañar, a quienes viajaban solos, a quienes andaban sin mapa o sin rumbo fijo, a quienes necesitaban una oportunidad para subirse a un tren con mejores oportunidades.

Por ello no puedo dejar de dar las gracias a todas las personas que, en todos estos kilómetros, hicieron un alto en el camino para ayudar a quienes no podían andar. Gracias también a quienes ayudaron a hacer el camino más transitable, más seguro, apartando las piedras y obstáculos sobre los que era más fácil tropezar. Gracias a quienes auxiliaron a los que no pudieron evitar caerse. Gracias a quienes repartieron el peso del equipaje, para que nadie se quedara atrás. A los que a pesar del cansancio continuaron caminando para que el recorrido pudiera proseguir. A los que construyeron caminos, donde no los había, para que todos y todas tuvieran las mismas oportunidades de seguir avanzando. A los que lo hicieron noche y día, con calor, con frío, con lluvia, con nieve o con la tierra temblando.

En nuestro diario de abordo hay experiencias que nos han marcado de dolor, pero otras muchas maravillosas. De todas ellas hemos aprendido que el viaje lo forman las personas que te acompañan. Y en estos 150 años de viaje es emocionante comprobar cuántas personas fabulosas hemos conocido y con las que hemos compartido trayecto. A muchas de ellas este viaje les ha cambiado la vida.

Hemos viajado 150 años y seguiremos viajando otros 150 más, si fuera preciso. Gracias a todos y todas, viajeros y viajeras de ayer, de hoy y de mañana. Porque el viaje continúa y Cruz Roja seguirá haciéndolo contigo.