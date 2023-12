Estas fiestas navideñas no siempre son tan felices para todos. Sobre todo, para los que no pueden tener unos días como estos con quienes les gustaría celebrarlos por haberles perdido durante este año que ya finaliza, o en años anteriores. Y más aún cuando se trata de familiares que murieron de manera temprana, o a edades en las que todavía no se esperaba que nos faltaran.

Nunca se sabe ese futuro acerca de cuándo llegará el último día de alguien, pero sí que, al menos, la previsión de vida no está en muchos casos en la edad en la que nos han dejado algunas personas que han sido parte directa de muchos de nosotros, por lo que la «muerte precipitada», por inesperada, provoca un dolor y daño personal más hondo y profundo que la muerte que llega a una edad ya avanzada, y en la que las posibilidades de que nos falten estas personas entra dentro de la previsibilidad. No puede pretenderse, por ello, que estas fiestas se puedan presentar para todos/as de la misma manera, porque cuando se trata de reunirse ante una mesa en estos días señalados, la falta de uno o varios de ellos en relación muy cercana provoca una sensación de vacío que es difícil de aparcar y no sentir esa pérdida. Las Navidades no pueden concebirse, así, como una especie de imposición a la fuerza de que todo el mundo debe ser feliz como si fuera una obligación serlo, o como si el ser humano pudiera crearse una especie de capa protectora que le aislara de todo lo que le pasa a su alrededor cuando se trata de noticias negativas como la pérdida de un familiar muy querido para nosotros. Así funciona la mente de un psicópata La cuestión que también nos surge es si es posible una especie de «conectividad» tal con los que ya no están que permitiera que el ser humano pudiera sentirse más cercano con los que ya nos han dejado para siempre y crear ese vínculo extraño que te hace sentir estos días tan cerca de los que no están para aminorar ese daño personal que nos ha provocado su ausencia. Supone ello una forma de reducir el dolor que, de todas maneras, se topa con la realidad de que nada nos pueden decir, o aconsejar, acerca de lo que ven que es nuestra realidad, y lo que ha quedado tras su marcha de este mundo. Y, además, tampoco les podemos decir nada de lo que nos hemos encontrado tras su marcha y de la realidad que cada uno vive con la ausencia de los que se han marchado, y con los problemas y necesidades personales. La pregunta que surge, de todos modos, es la relativa a cuál sería la reacción de quienes ya no están si se les diera la oportunidad de conectarse con sus familiares y comprobar la situación actual de un mundo que cada vez está más deshumanizado y con el enfrentamiento y el uso de la violencia como «máxima argumental» que se utiliza por muchas personas para resolver sus diferencias con los demás. Cada vez con mayor fuerza, el odio, la venganza, el espíritu de hacer el mayor daño posible a los demás, incluso a los que han formado parte de nuestra vida, la violencia verbal, física y psicológica y la intolerancia a los que piensan u opinan de forma diferente se han apoderado como el manual de estilo de vida de algunas personas. Y si los que se han ido vieran hacia dónde se está dirigiendo la humanidad se sorprenderían de una evolución que va hacia derroteros negativos, en lugar de hacerlo hacia el progreso personal, social y económico de toda la sociedad. Únete al canal de WhatsApp de INFORMACIÓN Si los que se han ido pudieran hablar, aunque solo fuera por un momento, serían capaces de decirle a esa parte de la humanidad que actúa en negativo que la vida no es eterna, y que vivir para hacer el daño a los demás no es la forma adecuada de comportarse el ser humano. De esta manera, la intención de causar el mayor daño posible a otros, el odio, el objetivo de buscar más las guerras que la paz, el ejercicio de la violencia de todo tipo para imponer sus opiniones y decisiones a los demás, incluso a los más cercanos se convierten en formas y modos de actuar que rechazamos todos, cuando la vida es corta, que solo tenemos una, y que de nada sirve comportarse así cuando al final de una vida solo se llevarán al otro lugar nada más que el rechazo de todos los demás. Por ello, si les diéramos la oportunidad a los que ya no están de señalar los errores de la sociedad, e individuales, desde el lugar donde se encuentran algo cambiaría. Al menos, al comprobar la cara de quien recibe esos mensajes de alguien que pensaba que se había muerto… cuando le dijera que respete a los demás.