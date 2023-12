Llevo meses preocupado por el ¡Qué pasa con Ucrania! Sigo con sumo interés las noticias que se dicen de este país en su guerra con Rusia y el tirano de Putin, pero cada vez ando más preocupado, pues el aire entorno a ella se estremece, las noticias que nos cuentan, no son buenas, estamos olvidándonos de Ucrania, la misma Ucrania que lucha, pelea y defiende su país frente al invasor, ante un ejército ruso grotesco y malcarado. Pero la puntilla no la está dando Putin, los republicanos de EEUU son quienes juegan con la soga de la horca, tensándola cada vez un poco más, lo que provoca el que el Gobierno de Ucrania admita que necesita dinero para poder pagar a funcionarios y pensionistas. El bloqueo de los fondos económicos de ayuda procedentes de EEUU y la UE, andan sumando al gobierno de zelenski en una crisis sin precedentes. No olvidemos que esa guerra también es la nuestra.

En plena crisis de esta guerra, Ucrania sufre graves problemas de liquidez, pues, aunque todo va unido, todo afecta a ese país, la guerra es una cosa muy importante, pero no lo es menos atender al normal funcionamiento de este país, si es que eso es posible ahora. EEUU y EU han de darse cuenta de que no es presentable aumentar el sufrimiento del pueblo ucraniano, necesitan, sí o sí, ese nuevo paquete de ayudas de 50.000 millones de dólares que bloquea el partido Republicano, y los 60.000 millones retenidos en Europa por culpa de la ultraderecha de Hungría. Su necesidad es crítica, no puede decaer en ese país la moral, ni de civiles ni de los militares. El país está en lucha, y todos, todos nos jugamos mucho. Biden ha pedido al Congreso: que actúe con rapidez porque ayudar a Ucrania a defenderse va en consonancia con nuestros intereses de seguridad nacional. Mientras, Ucrania y nosotros, nos desesperamos.