Ahora que ustedes dos han comprobado que las promesas de Sánchez hechas por medio de sus vicarios en empresas públicas se cumplen en la misma proporción con la que Sánchez cumple sus promesas, los AVE alicantinos a Madrid irán definitivamente a Chamartín en vez de Atocha, como provisionalmente nos había prometido Sánchez. A los fieles seguidores que hablan de la bondad de la medida, como la de cualquier otra que toma el jefe contradiciendo lo dicho antes (los cambios de opinión), cabría preguntarles por qué siendo tan bueno que los AVE de Alicante vayan a Chamartín no se aplica la misma medida a los AVE catalanes. El riesgo de tomar devotamente mucho café de la misma marca, sin importarte la calidad, permite al comerciante adulterar el producto sin perder la clientela. Y en eso está el mayor vendedor de mentiras políticas de España desde que en 1820 Fernando VII, el rey felón, el déspota, jurara cumplir la Constitución de Cádiz con los resultados conocidos. Solo la nueva historiografía separatista catalana, esas fábulas que hacen hijos de Cataluña a Colón, Leonardo da Vinci, El Cid, Santa Teresa y Cervantes, entre otros y otras, está a la altura de don Pedro el fiable, nuestro héroe progresista. Si todavía no lo ven claro o les entra un escalofrío, les recomiendo que se compren una vela y un brasero, les resultará más barato que encender la lámpara o la estufa ahora que Sánchez ha decidido subir el IVA de la luz al 10 % y el del gas al 21%. Unas subidas progresistas dentro de un gobierno de progreso.

Comprendo piadosamente que a los hooligans de Sánchez no les siente bien recordarles todo esto; no tiene que ser nada fácil vender al vecindario, a los amigos y amigas, al parroquiano de la cerveza o las alumnas de la Universidad, una lata de caviar y que cuando la abran comprueben que lleva sardinillas en aceite de colza. Es para estar sin salir de casa unos cuantos meses. Pese a la vergüenza que deberían sentir los comerciales del señorito al comprobar que, día sí día no, anuncian un producto y dan otro, muchos de ellos y ellas, movidos por el motor de la pedestre pero comprensible supervivencia (hay que comer todos los días), siguen recorriendo los caminos para defender el engaño que transportan. Un circo ambulante que se asemeja al de los predicadores de USA, siempre rodeados de una troupe de fanáticos y disciplinados sacristanes escoltando a su mesiánico líder. Y si te sales del rebaño te tiran los perros (Felipe González, Guerra, Redondo, Leguina, Corcuera, Rodríguez Ibarra, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui, Jordi Sevilla… y otros muchos y muchas que callan por miedo o por interés suyo y de sus familias). Hay que comer todos los días.

El pasado 28, Día de los Santos Inocentes perseguidos y asesinados por Herodes el Grande hace ya unos cuantos siglos, el PSOE de Pedro el Grande entregaba el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, esa formación con la que Sánchez juró, volvió a jurar y perjuró que no pactaría jamás (no confundir con Hamás, que solo le agradeció a Sánchez su “postura clara y audaz”). Ninguno de los concejales de Bildu en el Ayuntamiento pamplonés ha condenado los crímenes de ETA. Todavía recuerdo a ese Sánchez que tan solo hace un mes, retador, ungido de impostada autoridad moral, le decía en el Congreso a UPN “¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona?”. Qué poco ha durado la transfiguración del tetrarca de occidente: tanto galleo ético en las Cortes, tanto énfasis tratando de vender su faceta conciliadora, para acabar entregando a los inocentes de Pamplona a merced de Bildu. Óscar Puente, algo más práctico como mecánico ennegrecido por el hollín de esos motores de mugrienta combustión, volvía a recurrir al manoseado progresismo -qué manía con la palabrita- para endosarle a la ciudadanía de Pamplona, y por extensión a todos los españoles, lo de “En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas”. ETA cometió 27 asesinatos en Pamplona, 8 de ellos aún sin resolver, y 42 en toda Navarra, que Bildu se niega a condenar. Más progresismo no cabe.

Se empiezan a pagar ahora las facturas que don Pedro firmó en la intimidad con Bildu, esos demócratas incomprendidos. Y todavía faltan pasar al cobro muchas otras cuentas que, al conocerlas, nos irán helando la sangre. Los votos a Sánchez nunca iban a serán gratis, lo sabíamos, pero tampoco necesitábamos que estuvieran tan moralmente contaminados. Vergonzoso… lo de la contaminación en plena Agenda 20/30. Tiene que ser una experiencia muy progresista, balsámicamente tranquilizadora y éticamente recomendable para los familiares y amigos de las víctimas de ETA en Pamplona y Navarra, poder pasear por la calle sabiendo que te gobiernan los que más te quieren y menos daño estarían dispuestos a hacerte. Don Pedro, convencido de esas bondades terapéuticas, no ha dudado en cambiar de posición (opinión, diría él), pactando con quienes realmente le apetece dormir: Bildu, Puigdemont, los separatistas y la extrema izquierda. No es solo una necesidad de aritmética parlamentaria, es una preferencia personal, un espacio natural, con ellos se encuentra más cómodo.

Este 28 de diciembre no nos ha traído una inocentada; y no ha sido así porque ciertos partidos políticos sienten verdadera aversión por los inocentes. Pero hay centenares de miles de inocentes en el País Vasco (más de 250.000 tuvieron que salir forzados de allí), millones en España, a los que les repugna moralmente que el PSOE de Sánchez y sus delirantes palmeros tengan que entregar con sus votos la simbólica alcaldía de Pamplona a Bildu. Y vendrán y veremos más cosas de la mano de este gobierno de Sánchez, vestidas de progresismo, ataviadas con los trajes de progreso que nos vende Bildu, el separatismo y la extrema izquierda. La voces que se opongan, incluso las del mundo socialista, volverán a ser arrinconadas, insultadas, tratadas de extrema derecha. Y todo por decir lo que piensan. Desgraciadamente no ha habido ninguna inocentada, todo ha sido demasiado real, insultantemente cierto. Tanto, como que Hitler y el nazismo llegaron al gobierno por medio de los votos. Lo demás es historia, y muy poco inocente. A más ver.