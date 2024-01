En una época en la que la conflictividad nacional y mundial por diferencias que son conciliables, la mediación debe ser en este año 2024 la vía adecuada para resolver estos conflictos que existen entre las personas y entre las naciones. No podemos admitir bajo ningún concepto que después de haber vivido la humanidad dos guerras mundiales todavía estemos utilizando las guerras para solventar las diferencias con el coste de vidas humanas de personas inocentes que ello lleva consigo. De niños y personas que son inocentes ante estas diferencias y que se ven obligadas a huir y a sentir el miedo de las bombas y de la amenaza permanente que tienen de morir.

Resulta inconcebible que esto siga ocurriendo en la actualidad y que nadie, absolutamente nadie, sea capaz de sentar en dos sillas a los contendientes y que se pueda mediar para resolver los distintos puntos de vista que existan y poder llegar a una solución consensuada que contente a ambas partes y en la que nadie se sienta ni ganador ni perdedor, porque en ello consiste una buena mediación, donde no existan ni ganadores ni vencidos, y donde todas las partes del conflicto se sientan satisfechas, al menos, de que haya concluido la hostilidad. Y ello, porque el incremento de la misma perjudica por igual siempre a las partes enfrentadas por el desgaste continuo y permanente que existe siempre que dos personas o varias se enfrentan de forma constante.

La mediación, por ello, está siendo poco utilizada ante el incremento de la conflictividad local y mundial y ello, pese a contar con expertos mediadores, tanto en nuestro país como a nivel mundial, que pueden ayudar a que dos partes se sienten a pactar una solución negociada, ya que lo que se habla con una mesa y tres sillas no comporta daño alguno para nadie, como sí que lo hace que ambas partes sigan actuando causando el mayor daño posible al “adversario” con la intención de debilitarle y que ceda ante los objetivos que tiene la parte que agrede en mayor medida.

Quien así actúa no es consciente, o puede que lo sea y le dé igual, que en su pretensión de mantener el conflicto y conseguir vencer también pierde, porque se desgasta igualmente cuando la otra parte también le responde, y mientras tanto el conflicto les sigue pasando factura y nada vislumbra que el mismo pueda terminar en breve plazo como ahora está ocurriendo en las dos guerras que mantienen en vilo a todo el mundo.

A nivel de conflictividad penal y civil en nuestro país ocurre lo mismo, ya que la mediación debe imperar para resolver muchos problemas. Por ello, la solución extrajudicial de conflictos para dar respuesta a la litigiosidad in crescendo que existe en el orden civil en España es una apuesta interesante que se incluyó en el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal, pero que no ha sido trasladada a un reciente Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de Diciembre que ha aprobado diversas reformas, pero ha olvidado la urgencia de apostar ya por la solución extrajudicial de conflictos y los conocidos MASC, como medidas para conseguirlo, son una necesidad que muchos profesionales mediadores están esperando para ayudar a una solución de conflictos que no precise la vía judicial para resolverlos, anticipándose esta resolución como vía previa preceptiva antes del ejercicio de una acción civil.

Hay que tener en cuenta que en el informe del CGPJ la Justicia dato a dato correspondiente a la litigiosidad del final del año 2022, que es el último con que se cuenta, consta que en materia civil se registraron un total de 2.809.693, lo que da una idea de la necesidad de reducir esa carga de trabajo de ingreso de asuntos en la jurisdicción civil mediante la aprobación de los MASC para que los profesionales mediadores en el orden civil que han hecho su curso de 100 horas para estar inscritos en el registro de mediadores, y los letrados/as que ejerzan como expertos independientes y otras formas de solución extrajudicial de conflictos puedan ayudar a evitar esta carga de ingreso de asuntos dando respuesta negociadora al conflicto existente entre las partes.

También en materia penal en determinados delitos, excluyendo la violencia de género y la sexual donde no debe admitirse la mediación, puede apostarse por la misma, ya que, por ejemplo, en delitos que se cometan contra el patrimonio de las personas puede admitirse la mediación y que un experto se siente con las dos partes para tratar de resolver un conflicto, porque en el orden penal hay más de seis millones de asuntos en los juzgados y, desde luego, los mediadores pueden ayudar a evitar estas cifras de entrada de asuntos.

Por ello, apostemos por la mediación en 2024 y ayudemos más a resolver los conflictos con urgencia y paz, más que a crearlos y mantenerlos.