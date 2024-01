Alfredo Urdaci volvió a la que durante mucho tiempo fue su casa. El que fuera director de los servicios informativos de TVE en una época muy concreta ha sido reubicado como redactor del programa La aventura del saber, un espacio nobilísimo presentado por Mara Peterssen y Fede Cardelús.

Pero mientras tanto, otro célebre exdirector de informativos, Julio Somoano, dirige y presenta uno de esos oasis que existen en la parrilla de Canal 24 Horas, y que quien todavía no haya descubierto ya está tardando en hacerlo. Se trata de Conversatorios en Casa de América y en contra de lo que el título pueda apuntar, es uno de los espacios más recomendables para llevar la contraria a quienes demonizan al medio televisivo como destructor de mentes. Para demostrarlo, bastaría con echar un vistazo a las últimas tertulias de media hora que pasan volando y que han tenido como protagonistas a María Galiana, Walter Riso o Mario Alonso Puig, pero me quiero detener en uno muy reciente que en el que Somoano compartió conversación con el filósofo argentino Darío Sztajnszrajber, autor de El amor es imposible, cuya declaración de principios en la charla fue: «No sé lo que es el amor; sé lo que no lo es».

A partir de ahí, este señor de apellido impronunciable, nos conquistó con su verbo y comenzó a verter tantas sentencias de interés que era imposible cazarlas al vuelo: «El primer amor está siempre por venir»; «uno se queda siempre con la sensación de que el verdadero amor es el que no se dio»; «el amor empieza cuando el lenguaje muestra sus límites”; “el amor es siempre un acontecimiento literario”, “es increíble que creamos que podamos elegir en el amor”. Quién fuese Julio Somoano. En el palacio de la plaza de Cibeles grabando cada semana.