Y qué pedir al año 2024. Muy difícil empeño. De pequeños esto era más fácil. Salud, paz y prosperidad. El mundo, sin embargo, ha envejecido. Y está lleno de achaques. Y de amenazas.

El desigual reparto del impacto de los costes de la crisis de 2008 sobre las diferentes clases y grupos sociales y el agotamiento de las opciones políticas tradicionales para encauzar la indignación ciudadana han provocado una radical fractura en la sociedad y una peligrosa radicalización en la política. Todo lo contrario que los liderazgos de la Europa de la postguerra que, mediante grandes consensos políticos y la práctica selectiva del acuerdo programático, produjeron una larga etapa de crecimiento económico y de atemperación de las desigualdades sociales.

España siguió parecido proceso con décadas de retraso. Hoy esa dinámica ha saltado por los aires. Se han dinamitado todas las virtudes que caracterizaron el sistema político español desde la Transición que, como en Europa, se basaban en la búsqueda de confluencias entre los grandes partidos pugnando por el electorado limítrofe. Hubo un momento clave cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tuvo la oportunidad de dar su apoyo desde el centro a un gobierno de Pedro Sánchez convirtiendo, así, a Ciudadanos en el factor centrípeta del tablero político, que antes desempeñaran los nacionalistas tradicionales del PNV y CiU, y atemperando las conductas políticas de los players del sistema. La absurda ensoñación de que su partido podría devenir hegemónico electoralmente y él mismo pudiera llegar a la presidencia del gobierno le llevó a concluir en una irresponsable y frívola negativa que tuvo como consecuencias la desaparición de su partido, su propia extinción como político y la fractura perversa del sistema político español. Esta decisión empujó inevitablemente al PSOE a su izquierda y al PP a la derecha para blindar sus electorados. Y todo ello provocando un cuadro patológico de tensión social irreductible que no se vivía desde la recuperación de la democracia. El consenso como gran medio de producción política ha sido sustituido por el odio como gran instrumento de cohesión tribal en una España de bloques.

La situación es más preocupante de lo que parece. Y no sólo por lo irrespirable del aire instalado en la sociedad. Vivimos un momento en que para avanzar en todos los ámbitos necesitamos de grandes transformaciones. Transformación digital, energética. Transformación del aparato productivo. De valores. De políticas que absorban las desigualdades. Transformaciones que exigirán grandes esfuerzos y no pocos sufrimientos. Y hay que acometerlas o volveremos a los vagones de cola que parecía que habíamos abandonado. Perderemos de nuevo el tren de la historia y el progreso. Y no es posible realizar grandes transformaciones sin grandes consensos en la política y amplias mayorías en la sociedad. Algo impensable en la España de hoy.

En el diagnóstico no se puede ser simétrico. No hay duda alguna de que la posición de la derecha, en virtud de su tensión interna con la ultraderecha, tiene mayor responsabilidad en la ponzoña esparcida a lo largo y ancho del tejido social.

La reabsorción de una situación tal tiene sólo una receta: liderazgos. Liderazgos que superen los encanallamientos, que propongan estrategias de avance, que controlen a su tropa, que se eleven sobre los enconos del corto plazo. Liderazgos que Europa tuvo y la hicieron avanzar. Liderazgos que España tuvo y la hicieron reaccionar. Liderazgos que ahora no hay.

No lo hay en la derecha donde Feijoo es cada vez más un barquillo de papel en un torrente desatado de Ayusos, Aznares, Espes, Cayetanas, Faes y Voxes. Incapaz de representar aquello que pareció venir a representar. Acusa al presidente del gobierno de rectificar cuando él constituye una permanente rectificación en sí mismo y de sí mismo.

En el PSOE, Pedro Sánchez tiene liderazgo. Pero su liderazgo es orgánico y de puertas adentro. Y está basado en la victoria sobre quienes en su día le cuestionaron. Eso no es liderazgo, es control. Y se extinguirá cuando pierda. El liderazgo de verdad es aquel que instala una propuesta en la política y en la sociedad, que trasciende a la foto de quien lo representa y que sobrevive, incluso, a su propia desaparición. El liderazgo en política requiere un proyecto. Y hacer que lo asuma el conjunto de la sociedad. Nadie desconoce las grandes hazañas de Pedro Sánchez, especialista en el “más difícil todavía”. Pero lo que hoy se requiere es el “más fácil todavía”. Y explicar. Explicar cuál es esa “virtud” que hay en la “necesidad”. Que la hay. No hacer a hurtadillas lo mucho que el gobierno está haciendo bien. En el terreno económico, en las políticas sociales. Y, sin embargo, parece arrinconado y a la defensiva. Ninguna de las encuestas conocidas vaticina un hundimiento del PSOE a pesar de la que le está cayendo encima. Si explicitara su proyecto e hiciera pedagogía podría sentar las bases de una mayoría social amplia.

No se entiende la ausencia de explicación, la inexistencia de relato, la falta de comunicación con su propia base social y política. No se entiende cómo se deja a su electorado huérfano de argumentos. La comunicación permanente y estable con la ciudadanía es el primer paso para la configuración de un liderazgo.

Es lo que cabría pedir al 2024. Un liderazgo capaz de superar esta fractura perversa en lo político y estéril en lo económico y social.

Si no, tendremos que conformarnos con la salud.