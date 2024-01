Comenzar el año sin hacer dolor de los pecados y propósito de enmienda, como nos enseñaban en catequesis antes de confesar, es faltar a la liturgia principal: el año nuevo pone a cero el contador. Justamente es el mismo sistema que utilizan los Magos de Oriente en sus notas para niños buenos y malos, que tras el 6 de enero empieza un ciclo nuevo donde el pasado, pasado está.

Para el año 24 me he marcado el propósito de ser más malvado e insidioso en estas columnas, si ello es posible, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide. Reconozco que mis clásicos no lo ponen demasiado difícil, porque son tan memos que no han aprendido que a igual acción corresponde igual reacción, principio básico de la física.

Como han pasado pocos días para valorar la contrición de los personajes y personajillos, les contaré mi carta a los Magos (que como buen republicano me atraen por su magia y no por su realeza). A ver si para el nuevo año alguno me hace caso, aunque sea por error.

Antes que nada, sepan que de la Comunidad Valenciana me preocupan algunas cosas, de la provincia algunas más y de la capital no hay nada que no me saque de mis casillas.

A la Generalitat le pediría templanza y savoir faire, lo que de alguna manera se identifica con mano izquierda y procurar tocar los cataplines del personal lo menos posible. A lo mejor no es fácil, dada la amalgama del pepé con una extrema derecha que trata de sacar cabeza y hacerse visible en su feudo más representativo de las Españas. También es mala suerte que nos haya tocado esa rifa.

Siendo imaginativos cabría recurrir a una tercera vía valenciana en el PP, equidistante de los garrotazos madrileños entre los ayuser y los feijóos, pero me temo mucho que no será posible. Tengo la sensación de que el tiempo de los conciliadores y los tibios, fue barrido por la turbamulta de las redes sociales, y mantener el equilibrio es labor ímproba, por no decir imposible.

Creo en las buenas intenciones del Molt, lo que ya dice mucho tratándose de mí, pero la presión de los ultras por salir en la foto, más pronto que tarde le dará algún disgusto de consideración. Y si directamente se tira por la vía de tratar de ser un Ayuso II, de verdad que no le arriendo las ganancias. Esa actitud es difícilmente exportable fuera de la capital del Reino, que ya sabemos que en el interior de la M30 tienen ínfulas diferentes al resto de los mortales. Sinceramente le deseo una buena faena, aunque, como el torero profesional no es él, sino que lo tiene al lado, perderá seguro en el despliegue de verónicas, largas cambiadas, ayudados por alto y, ya veremos, si bajonazos con la espada.

De la provincia me preocupa su indefinición. En los últimos tiempos parece que cada cual, en su individualidad, valiera más que la suma de todos. Cada uno por su lado haciendo la guerra por su cuenta. La Diputación ha sido un aglutinador y un referente, pero claro, la vida es siempre más cómoda cuando tienes un enemigo en Valencia y el mensaje de victimismo ya no les vale ahora. Por si no se acuerda Toni Pérez, presidente de la Dipu, le recuerdo que Valenzuela se enfrentó en esa misma casa a su propio partido, defendiendo los intereses provinciales. Cañonazo tras cañonazo, desde las Torres de Quart acabaron con su carrera política en menos que canta un gallo.

¿Hay que hacer lo que se debe aunque se deba lo que se hace? En mi modesta opinión es conveniente, otra cosa es que sea inteligente y menos que sea oportuno. Si no queremos que el concepto provincia languidezca, y me temo que está más mustio que mis ficus a la vuelta de vacaciones, sería necesario un portavoz valiente y no un gestor acomodaticio. Sé que es mucho pedir y que la coherencia valora hoy en día a la baja, pero alguien tendrá que hacer oposición, teniendo en cuenta que el pesoe hoy está a otras cosas y en ésta, de hacer provincia, ni está ni se le espera.

¿Y Alicante? Esa ciudad, que debía ser faro de la provincia, imagen de modernidad y desarrollo y ejemplo de progreso, es ahora mismo la inconsistencia con patas. A imagen y semejanza de su ayuntamiento y de su alcalde, va camino de ser el agujero negro de Alicante. Me cuesta mucho creer que legislatura tras legislatura sigamos padeciendo corporaciones nefastas, en unos casos, y pasotas en otros. Ni una idea de ciudad ni una esperanza para la provincia. Por si faltaba algo, Elche, que sí venía desempeñando un papel serio, se está convirtiendo en noticia nacional por ocurrencias chungas.

Queridos Magos, reconozco que no he sido nada bueno ni lo pienso ser, pero tenéis un año por delante para convencer a tanta cabeza de chorlito de que, o nos ponemos a tirar del carro, o los chistes de Teruel Existe nos los aplicarán a nosotros.