Me consta que somos muchos quienes hubiésemos querido tener una pértiga para saltar del 23 de diciembre al 7 de enero. Sin haberla podido emplear, y por tanto habiendo tenido que vivir día por día y hora por hora todo el periodo navideño, aquí nos hemos plantado, en el ansiado laborable 8 de enero.

Pero todo se andará. La Inteligencia Artificial corre a pasos agigantados, y combinada con la realidad virtual hará posible que esto de los fines de año a la carta sea posible antes de lo que nos imaginamos. Los más jóvenes podrán verlo. Aunque públicamente dé la impresión de que esto de las fiestas va a más (el hecho de que se las luces se inicien cada vez antes y las avalanchas callejeras empiecen más pronto) es pura contradicción.

Lo cierto es que cada vez hay más gente sola. Caminamos hacia una sociedad muy envejecida. Para colmo, la gente no se aguanta y las parejas, sean de hecho o de derecho, cada vez resisten menos los envites del tiempo. Solamente el 3% de los gais y lesbianas se han casado desde que tienen derecho a hacerlo. Los enlaces de los heteros por la iglesia bajan en picado. La palabra compromiso aterra. Las redes sociales han propiciado el efecto contrario al deseado. Pan para hoy, hambre para mañana. Sexo instantáneo, y si te he visto no me acuerdo.

Todo esto venía por el ansiado invento de la pértiga, tan necesario ante fechas como las que acabamos de vivir. Hasta para creyentes que no soportan el inmenso negocio en que se ha convertido la Navidad.

Quienes hemos optado por la soledad elegida advertimos cómo este parón obligado se pasa de castaño oscuro. Si pudiera, también usaría la pértiga.