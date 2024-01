Éramos pocos y nació un nuevo partido de ámbito nacional el pasado 27 de diciembre. Una inocentada quizás, justo antes del día 28, bajo la denominación de Izquierda Española. La «alternativa» a las políticas de Sánchez, que de entrada se quiere presentar a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La integridad territorial es uno de sus principios esenciales, como si no estuviese garantizada ya pese a lo que algunos difundan interesadamente. Para ser más precisos, promueve un modelo centralizado y la defensa del español. No sé si recuerdan la oficina que le regaló Ayuso a Cantó por los servicios prestados… La idea es quitar peso a las autonomías y defender lo que no está en peligro y debe convivir con las demás lenguas oficiales del Estado.

La igualdad de derechos, deberes y oportunidades está muy bien, según defiende el grupo. Pero, en la práctica, el centro liberal y social, al que podemos adscribir a este espacio, es de un reformismo que no reforma nada en el fondo. Una derivación de UPyD, partido fundado por Rosa Díez y disuelto, y de Ciudadanos, que se fue a pique. Las libertades y las políticas de progreso para la mayoría no pueden reducirse a una carta de presentación sobre el Estado social frente a las privatizaciones. Un país más justo y cohesionado no requiere políticas liberales y no puede excluir a los nacionalismos. Una realidad en España. El sistema fiscal, el trabajo, los servicios públicos, la vivienda o la iniciativa pública exigen rigor, no declaraciones solo.

En esa excluyente dirección aunque más aún, el PP de Feijóo, con Díaz Ayuso siempre al acecho, ha planteado la ilegalización de los independentistas con su alocada e incoherente actitud de llamar la atención y de atacar a Pedro Sánchez. Una forma de trasnochada españolidad que propone ilegalizar a los seguidores de estas formaciones. ¿Es la manera de resolver el conflicto catalán? Todo lo contrario. Sería incendiar las calles, en la de línea de Vox, y fomentar lo que se quiere suprimir, además de ser un planteamiento anticonstitucional, por parte de los «guardianes» de la Constitución, que incluso la derecha mediática ha cuestionado. Distinto es la responsabilidad personal.

Cuando todavía estaba en pie la remota posibilidad de que Feijóo fuese presidente, González Pons señalaba la tradición y legitimidad de Junts, el partido de Puigdemont que pretende tumbar los decretos anticrisis del Gobierno. El líder popular, o lo que represente este señor, no tiene propuestas serias y eficaces para nada. Lo suyo es seguir enfangando cualquier debate político y no apoyar ninguna medida que beneficie a la población. Hasta los medios conservadores le reclaman un poco de seriedad.

Ahora, en 2024, tiene nuevas oportunidades de ejercer en condiciones dignas el papel de oposición. Mucho pedir a un hombre que apuesta por la confrontación sistemática, pura y dura. Este año se va a poner a prueba la resistencia de las alianzas políticas y del propio Sánchez en el marco de una inestabilidad que el ultraconservadurismo de las dos derechas fomenta en busca del fracaso del oponente a toda costa. Uno de los principales retos del Ejecutivo de coalición es mantener a flote la mayoría de izquierdas que le concedió la continuidad en la Moncloa. La ley de amnistía manda, pero se necesita para encauzar el conflicto en Cataluña, encontrar cierta normalización y concordia y mantener serenas las aguas del independentismo.

El diálogo constitucional y la pedagogía al respecto resultan vitales de cara a resolver problemas y alcanzar el éxito a pesar de todas las turbulencias existentes. El referéndum de autodeterminación seguirá latiendo sin posibilidad alguna de llevarse a cabo, eso sí, mediante las negociaciones en la mesa bilateral. El fantasma de una moción de censura estará presente, si bien no hay ningún riesgo ahora por parte de Junts, a quien no le beneficiaría mucho esa opción. Refiriéndonos a Podemos, en plan francotirador en el Grupo Mixto, advierte que puede votar en contra de ampliar las medidas sociales derivadas de la guerra en Ucrania, porque vienen cargadas de rebajas. Sea como fuere, el integrismo, de una u otra clase, no conduce a ningún lugar.

No será menos fácil la negociación de los presupuestos generales del Estado, o resolver el asunto de la vivienda, una de las primeras inquietudes ciudadanas. Las elecciones gallegas, vascas y europeas pondrán a prueba al PSOE. Y los nuevos capítulos de esta serie se irán emitiendo diariamente. Empieza la cuesta de enero. La legislatura no ha hecho más que comenzar.