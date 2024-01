¿Cómo puede ser que, con los presupuestos más elevados de la historia y con decenas de millones de superávit guardados en los bancos, pidamos préstamos por valor de 75 millones endeudado al Ayuntamiento?

¿Y cómo es posible que se introduzcan los mayores recortes sociales que hemos conocido desde el plan de ajuste aplicado en 2012 por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, para hacer frente a la quiebra económica de las cuentas municipales generada durante tantos años por los gobiernos del PP?

Estas cuentas no nos gustan. No nos cansaremos de decirlo, porque sabemos que no responden a las necesidades reales de una ciudad como Alicante. Son injustas, son insolidarias y de nuevo llegan con retraso.

Sin embargo, el equipo de Gobierno las ha calificado como históricas. Y seguramente sean unos presupuestos históricos, para recordar, sí. Pero quedarán en nuestra memoria por ser antialicantinos, en tanto en cuanto son desleales con el sentir de esta ciudad, y ni siquiera recogen las medidas que el propio el Partido Popular proponía para mejorar Alicante en su programa electoral. Por eso decimos que estos presupuestos pueden ser interpretados como una estafa a la ciudadanía y, sobre todo, a sus propios votantes.

Porque, para empezar, cabe preguntarse: ¿acaso el PP contemplaba en su programa la elección a dedo de 12 altos cargos, a los que no ha votado nadie, con competencias de concejales y sueldos de ministro que alcanzan hasta 80.000 euros?

Hablamos de un alcalde que hace cinco años prometió renovar las principales contratas y lo que luego hizo fue prorrogar hasta en cuatro ocasiones: dos el contrato de limpieza y otras dos para gestión de residuos, ambas gestionadas casualmente por el empresario Ortiz. Y todo para que Alicante siga siendo considerada como la ciudad más sucia de España, cada vez más contaminada e incluso investigada por Europa por sospechas en torno a la gestión de sus residuos.

Hablamos del alcalde de las promesas incumplidas. De la lista interminable de compromisos adquiridos que se han quedado en el limbo de las necesidades sin respuesta en esta ciudad, y de las que, a día de hoy, no hay ni rastro. En definitiva, prometer y prometer hasta gobernar.

Y desde Compromís decimos bien alto y claro: Alicante vuelve a perder la oportunidad de utilizar las cuentas más saneadas y elevadas de su historia, para afrontar los retos y la transformación urbana, verde y digital que tanto necesita. Una oportunidad perdida para mejorar la calidad de quienes la habitan, para cohesionar nuestros barrios con inversiones e infraestructuras y para avanzar en la conectividad y la movilidad sostenible. Dejamos pasar de nuevo el tren para impulsar la captación y retención de talento, la creación de empleo de calidad, la atracción de inversión y diversificación de sectores productivos, todo ello bajo un prisma de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

Con esta propuesta presupuestaria, Alicante también pierde la oportunidad de avanzar en materia de igualdad social. Y lo hace con nuevos recortes salvajes que van a ahondar en la brecha social de esta ciudad, sobre todo en vivienda, acción social, mayores, educación, cultura, juventud, atención a los colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad o dependencia. Mientras el presupuesto asciende a cifras de record histórico, 359 millones de euros, el recorte global en áreas esenciales como, por ejemplo el de Bienestar Social y Derechos Públicos, es del 24%, --pasando de 13'17 millones en 2022 a 10'1 millones en 2024--. Y si no era bastante, en este caso el Ayuntamiento de Alicante se ha permitido devolver 2'8 millones en ayudas de otras instituciones, fundamentalmente para el área social.

Lamentamos también el rápido consenso que este documento ha conseguido entre el Gobierno del PP y de Vox, sus aliados naturales en la oposición. Consideramos que este es un pacto de la vergüenza que dará paso a un grave retroceso en las políticas municipales, que condena a los barrios por falta de inversiones y nos sitúa en el mapa como la capital del negacionismo climático. Es un acuerdo que nos expone incluso a posibles penalizaciones de la Unión Europea y a la devolución de las ayudas que Alicante --más de 20 millones-- había conseguido para avanzar en cuestiones fundamentales como la lucha contra el Cambio climático.

Ante este panorama ya anunciamos que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Desde Compromís estaremos vigilantes ante el devenir de este pacto y de lo que traerá consigo: una ciudad de Alicante más contaminada, más injusta, más desequilibrada entre barrios, y donde la cultura imperante estará anclada en el siglo pasado, vinculada al mundo de los toros, los belenes y la Semana Santa.

Compromís votará en contra de estos presupuestos y pediremos, así mismo, una comisión extraordinaria para velar por el correcto cumplimiento de los plazos y condicionantes legales que permitan a Alicante beneficiarse de las ayudas europeas recibidas. Además, formularemos una batería de preguntas para instar al Gobierno de España a supervisar el desarrollo y consecuencias de este acuerdo que, consideramos que está fuera de la ley y fuera del marco europeo.