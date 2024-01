Parece que los distintos virus respiratorios que hay extendidos en la actualidad por el país no se van a ir nunca. Al menos esa es la “amenaza” que nos están dando los mismos. Y esto es algo que desde el COVID 19 hay que asumir que va a ser una constante en nuestras vidas. Aunque de todos modos no es algo nuevo porque con la gripe siempre hemos convivido, aunque con una cierta despreocupación y relajación. No se le tenía miedo salvo que concurriera con otras enfermedades que quedaran agravadas con un inoportuno virus que entrara con virulencia. Por eso, el consejo de la vacuna contra la gripe siempre fue un buen consejo, pese a que pocos lo seguían.

Quizás, las enseñanzas de los efectos dañinos del COVID ha propiciado una mayor concienciación de las medidas preventivas que hay que adoptar y que, en realidad, eran también de higiene personal. Porque sorprende que la gente solo haya empezado a lavarse las manos después de COVID, cuando era una medida lógica de higiene que cada persona debía tener asumida de lavarse las manos cuando ha estado en algún lugar tocando objetos y luego puede llevarse las manos a la cara y coger alguna enfermedad. Pero con la mascarilla parece que ha habido un cierto rechazo a seguir utilizándola en centros cerrados cuando pasó el momento de pánico inicial, y, todo se ha dicho, hay que recordar que se demostró su eficacia durante la época dura del COVID y la gente se concienció, quizás, más por miedo personal que por otra cosa. Sin embargo, después parece que la situación se fue relajando y parecía que existía una creencia de que el virus, o los virus, ya habían pasado a mejor vida y habían desaparecido cuando se ha demostrado que no era así. Y a las pruebas nos remitimos con el colapso en los centros sanitarios y, de nuevo, los responsables médicos han tenido que multiplicar sus esfuerzos para atender todas las urgencias que han entrado en la red sanitaria. Como siempre se vuelve a recordar que no hay nada más importante que la salud, y ante ello, el sistema sanitario es al que más atención debemos prestarle, más medios debe tener y más ayuda deben recibir los gestores médicos y más medios materiales y humanos deben contar para permitirnos a los ciudadanos seguir con nuestra vida normal. Pero a todo ello hay que añadir que la autoprotección con las mascarillas es una ayuda de los ciudadanos para que el colapso sea menor. Y lo mismo cabe decir de la vacunación que lleva abierta ya desde hace tiempo, y que es fundamental para realizar esa protección que hace falta frente a este enemigo vírico que nos está perturbando la vida en los últimos 4 años ya desde que empezó esta pesadilla allá por el mes de Marzo de 2020, porque recordemos que en dos meses se cumplen ya 4 años de todo este problema. Rovira pide no crear alarma tras la recomendación de mascarillas en las aulas: "Esto no es la pandemia" Por ello, el uso de las mascarillas debe ser una medida responsable a utilizar cuando se accede, sobre todo a centros sanitarios y farmacias, pero, también, en centros muy concurridos como grandes supermercados o centros comerciales y medios de transporte como el tren, avión, autobús, taxis y trenes de cercanías, donde el aluvión de personas que entran y salen propicia una elevación del riesgo de contagio. Poco supone, pues, utilizar estas mascarillas que tampoco es que molesten mucho cuando se trata de protegernos todos en épocas concretas del año, como es ahora, y, sobre todo, cuando accedemos en centros cerrados con mucha gente en el interior. Nunca ha sido tan acertada, por ello, la referencia a que es mejor la prevención que la corrección, porque si se actúa para evitar y prevenir un mal mayor se gana en impedir que actuemos luego cuando el mal se ha producido, porque este es muy dañino y doloroso. Por ello, mascarillas y vacunación como mensajes positivos para actuar frente a los virus respiratorios.