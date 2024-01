Para un trabajo académico que acaba de publicarse, he estado manejando algunos textos filosóficos acerca del (des)prestigio de la política. Hannah Arendt, hace varias décadas, se planteó si tal descrédito era propio de su época, -no quiero imaginar lo que diría ahora-. La filósofa concluía que «la pregunta por el sentido de la política y la desconfianza frente a ella son muy antiguas, tanto como la tradición de la filosofía política». Y en su apoyo traía, nada menos, que a Platón, aunque apreciaba precedentes en Parménides. Esta apreciación no la hacía sin perplejidad: esa corriente crítica, a menudo desesperanzada, se originaba en las polis, a las que aún tomamos como ejemplares, más allá de sus contradicciones y de la mezcla inextricable de pasiones y razones que regían su andadura. Pero Arendt, con su perspicacia habitual, deducía que si seguimos hablando de política, si deseamos saber qué política hay que hacer en pos de lo justo o de lo práctico, hay que tener en cuenta que aquella cosecha nos brinda la ocasión de comprender que «casi todas las determinaciones o definiciones de lo político que hallamos en nuestra tradición son, por su auténtico contenido, justificaciones». La política, así, no es el fin último sino los mecanismos para su propia legitimación: malestar, duda y esperanza han venido conviviendo, pegados al caparazón del poder. María Zambrano también comentaría: «Es curioso que la política exista aun en los casos en que se niega a sí misma». En esas estamos.

¿Qué es, pues, lo nuevo? Quizá nada, o casi nada. Cada época tiene su afán y conocerlo nos consolaría. Pero, me temo, el conocimiento público de la historia yace tan humillado como el de la filosofía. En todo caso alcanzo a imaginar una novedad, aunque sea relativa: asistimos a una suerte de democratización del desencanto que adopta manifestaciones variables, según se inscriba en unas tradiciones culturales u otras. No podía ser de otra manera: el desasosiego implícito en una globalización marcada por el azar neoliberal requiere de mayores dosis de política, tantas como de antipolítica. Si Foucault habló de una «microfísica» del poder, ahora estamos en una cuántica de la dispersión de los poderes y de sus vías de legitimación, que alienta, en última instancia, la angustia por la seguridad antidemocrática, la nostalgia populista y la fragmentación social.

Es posible que a estas alturas haya sobrevivido algún lector que, sin duda, opinará que para qué queremos los domingos si los articulistas nos sojuzgan con esta avalancha de abstracciones. Pues no lo sé. Pero es que en esas estoy: en la improbable tarea de tratar de entender un pedacito de la realidad política, de encontrar regularidades donde sólo parece haber caos. Ojalá eso hicieran muchos políticos y periodistas, más cómodos en practicar la antipolítica que en pensar en términos estratégicos e institucionales. No les pido civismo –moralina es lo que nos sobra- sino política. No es fácil: hacer política sin políticos, algo muy de moda, suele traer conclusiones tremendas. Un no-político metido a político suela acabar bordando el ridículo, más triste y sólo que una canción de tuna.

Esta semana hay suficientes ejemplos del andar desvencijado de la democracia española que pueden encajar en ese marco conceptual de desasosiegos. Votaciones enrevesadas hasta lo incomprensible; un Podemos destinado a acabar con toda leyenda, demostrar que no se puede desde hace años y que convertir su impotencia en daño social le resulta más fácil que razonar honestamente; un Compromís –todavía mi partido- lanzado a la senda del suicidio en su modalidad lenta; un Sumar que no morirá de éxito al paso que va; un PSPV-PSOE recuperando la flexibilidad de la puñalada florentina; un Pedro Sánchez que deberá embridar mejor sus proyectos si no quiere pasar de la valentía a la triste aventura; un Junts dispuesto a todo para incorporarse al grupo de la ultraderecha europea a base de embarrancar y embarrar el funcionamiento mínimo de las instituciones. Y un PP-Vox a la suya: imperiales de la nada, negación de lo posible y construcción de formas modernas de la patriótica inquisición tantas veces reinventada.

Pero, sin duda, el acierto ejemplar, en sentido estricto, lo ha tenido el Conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia. Es una pena que teniendo uno de los cargos con denominación más bella de la España de las autonomías, se haya rebajado a inmiscuirse de manera tan inculta como explícita en las tripas de los ‘animalillos’ oceánicos, tan maltratados ellos. Ha superado al glorioso Rajoy con aquellos hilillos del chapapote. Y era difícil. Pero su poética delectación en, a la vez, usar todo como metáfora de un tiempo y renunciar a la metáfora en la explicación de la cosa, le eleva a horizontes insospechados. Ya para siempre será así recordado. Tanto da que reclute a Nemo o que se lo trague Moby Dick y, tras rezar al Señor, le devuelva a la costa contaminada tras tres días y tres noches. Sus apreciaciones sobre la salida y la entrada de los plásticos tiene la virtud de recordarnos que la política, para los de su estirpe, para esta derecha para la que todo es puro sentido común si no les cuesta dinero y misas, consiste en eso: el pez grande come todo y lo que no le apañe ya lo expulsará de las filas de lo razonable. No sé qué hubiera pensado Platón del Conselleiro do Mar. Pero un poco cavernario sí que es. Aristóteles, sin embargo, escribió mucho sobre los peces en sus estudios zoológicos. Es bien sabido que en la variedad de la naturaleza apreciaba un fin predeterminado: la belleza. Si llega a escuchar al Conselleiro do Mar le hubiera dado potencialmente un soponcio. Todo esto es lo que describe la semana si la pasamos por el tamiz de la filosofía. Podemos resumirlo así: no está el horno para bollos y tendremos que hacer de tripas corazón.