Mi pequeño de 9 años me preguntó hace unos meses porqué los abuelos vivían en una casa y nosotros en otra. Yo le contesté que llega un momento en que los hijos se marchan, quieren tener su propio hogar.

- «Yo quiero que estés conmigo toda la vida», le dije mientras le abrazaba.

- «No me iré hasta que tenga por lo menos 40 años», me respondió muy serio.

- «Te recordaré estas palabras dentro de diez años, ya verás lo que piensas entonces», le dije mientras me reía, pero él siguió erre que erre convencido.

El Consejo de la Juventud acaba de presentar un demoledor informe que concluye que ocho de cada diez jóvenes menores de 30 años no pueden emanciparse, atrapados en un cóctel infernal de salarios bajos y precios de la vivienda por las nubes. Se trata de la cifra más alta de los últimos treinta años.

A esto se une que deberían dedicar un 91,7 por ciento de sus sueldos a pagar el alquiler, con lo cual marcharse del hogar familiar se convierte para ellos en misión prácticamente imposible.

Los testimonios de los jóvenes resultan desoladores: desde el joven de 30 años que llegó a vivir de forma independiente pero tuvo que volver a casa porque no había forma de llegar a fin de mes, hasta la joven de 30 años que vive sola porque la casa es propiedad de sus padres o no podría haberlo hecho, pasando por la joven de 24 años que vive con su madre y que ve más fácil escalar el Everest que lograr emanciparse.

Ante esta situación, pensándolo mejor, parece que las palabras de mi pitufo no iban tan descaminadas y se queda con nosotros hasta cumplir los 40. Solo le quedan 31 años, voy a hacerme a la idea.