El negacionismo climático se ha reforzado en muchos ayuntamientos con la entrada de PP-Vox en los equipos de gobierno. Es lo que ha pasado en Elx sin ir más lejos. La reciente aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que aquí se ha hecho ha sido un claro ejemplo.

Que el tema no les atraía era evidente. Si sólo hubiera dependido de ellos no habrían aprobado nada. Llegan a cuestionar hasta que se esté produciendo ningún cambio climático. Es sabido que un primo de Rajoy ya dijo que de eso no hay nada de nada y que todo es muy normal, y aquello sentó cátedra en la derecha española.

La realidad científica y la evidencia van demostrando el daño que este negacionismo está causando en nuestra sociedad y en el planeta en su conjunto. Para luchar contra este problema se aprobó la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética que establecía, entre sus diferentes objetivos, la creación de las ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes, como es nuestro caso.

Lamentablemente, la aplicación de la misma está sufriendo retrasos generalizados en muchos ayuntamientos. Restringir la movilidad al vehículo privado no es plato de buen gusto para muchos alcaldes. Lo fácil es lo otro: facilidades para que circulen y, si hace falta, suprimiendo carriles-bici para que lo hagan más rápido.

Como no pueden evitar aparentar cumplir con la ley, el Ayuntamiento ha aprobado una ZBE en Elx de cara a la galería. Afectará a un espacio reducido de la ciudad, con muchas zonas ya peatonalizadas, otras de escasa circulación y muchos huertos. Todo lo que han podido para no molestar al tráfico privado más contaminante. El control de las emisiones debe ser algo secundario, ya que las zonas de intenso volumen circulatorio quedan exentas. Todo un paripé para cumplir. Y, por si acaso alguien piensa que a los infractores se les multará, estén tranquilos. El Ayuntamiento de Elx será comprensivo y ha declarado que no se les impondrán sanciones. Tampoco está previsto dar medallas, de momento, a los que incumplan la ZBE, aunque no es descartable. Incluso la etiqueta ambiental para circular por ella que, en principio, iban a exigirla para 2060 ahora será para 2049 en un reconocimiento de la «urgencia» del tema.

Copian así los peores modelos de otras ciudades. Una lástima que Elx no se posicione más claramente en defensa de una movilidad urbana más sostenible. Anteponer criterios ideológicos negacionistas a la realidad científica no es ejemplar para Elx. Ya fuimos noticia nacional por luchar contra los carriles-bici. Mientras en otras ciudades se ponían, aquí se quitaban. No sería extraño que lo volviéramos a ser por esta peculiar ZBE, más hecha para aparentar que para hacer algo coherente.

Y, mientras tanto, y en temas de movilidad, el anuncio de que Elx dispondría de un tranvía, como el que funciona en Alicante, Valencia, etc., va quedando en promesa incumplida. Todo apunta a que, si hacen algo, será un servicio de transporte en autobús eléctrico, con sistema de guiado y moderno, pero un autobús como el que ya anunció el anterior equipo de gobierno y que se llegó a criticar. De confirmarse, sería una tomadura de pelo por parte de Ruz y Mazón. No podemos aceptar «apaños» que nos coloquen por debajo de otras ciudades, y menos cuando nos prometieron una cosa diferente y mejor. Pronto empiezan a incumplir promesas y eso es delicado. Demasiadas cosas prometidas, y pendientes, tenemos ya para empezar a sumar otras más.

El año 2024 debería ser un punto de impulso para ir concretando actuaciones propias anunciadas. Acabar lo que se encontró en marcha está bien, pero hay que avanzar en soluciones para asuntos tan problemáticos como, por ejemplo, el viejo Mercado Central así como el provisional causados, por cierto, en la anterior etapa de gobierno del PP y que después estuvieron a punto de empeorar todavía más, y que aún colean sin una solución factible.