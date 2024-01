-Te veo un gesto extraño, JC. Parecido al que pusiste cuando aquello de los mercaderes en el templo…

– Aquello fue un cabreo galáctico, Pa. Ahora no es tanto. Tan solo la constatación de un plan maléfico.

– ¿Maléfico? ¿De quién? No sé porqué, pero me temo que me estás hablando de España.

– Cierto, Pa. Ya sabes que es mi país favorito. Y el que más me preocupa, he de reconocer.

– Cuéntame ese plan maléfico…

– Pues verás. Los independentistas catalanes se han dado cuenta, como hace años los vascos, de que el proceso de independencia ha fracasado, que no es factible.

– ¿No? No lo tenía yo claro…

– Han visto que no cuentan con el suficiente apoyo popular, que no hay vida fuera de la Unión Europea y que enemistarse con sus principales clientes, el resto de los españoles, no es una buena idea.

– Visto así…

– Por eso han optado por un plan B, ingenioso y que precisa extrema debilidad del gobierno central. Se trata de expulsar al Estado de Cataluña y manejar ellos todos los asuntos políticos sin interferencia alguna del poder central. Eso les garantiza una independencia de facto, su mantenimiento en la Unión Europea y su permanencia teórica dentro de España, aunque ni se sientan españoles e incluso les ofenda que se aplique ese término.

– Eso se lo deberían tratar. Quizá un buen psicoanalista…

– Lo hemos visto recientemente en la primera ocasión que han tenido los nacionalistas catalanes para volver a exprimir a este gobierno débil y timorato, con el problema añadido de que la fiesta la pagan todos los españoles. Le han extraído al gobierno las competencias en materia de inmigración, lo que constituye probablemente una inconstitucionalidad, ya que la Constitución española establece, en su artículo 149, la competencia exclusiva del Estado en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

– Bueno… pero ya sabemos que el gobierno de España es «flexible»: Lo que hoy le parece horroroso mañana es necesario para la convivencia de los españoles.

– Así es, Pa. Como decía Groucho Marx, que anda por aquí arriba: «Estos son mis principios, pero si no le gustan aquí tengo otros».

– Pedro Sánchez ha dejado en calzoncillos al bueno de Groucho.

– Cierto. Y al gobierno del señor Sánchez no le ha temblado el pulso con tal de mantenerse en el poder, como es habitual en su proceder, pagando el precio que sea necesario y justificándolo con el mantra de que es mejor esto que gobierne la derecha.

– ¿De verdad hay alguien en España que se siga tragando semejante discurso?

– Lo hay, Pa. Me temo que lo hay.

– Y fíjate: anteriormente, a los catalanes se les ha transferido la recaudación del cien por cien de los impuestos y se les ha perdonado 15.000 millones que adeudaban al fondo de liquidez autonómica. Pasito a pasito van consiguiendo logros y, lo vamos a ver en esta legislatura, en cada votación, en cada decreto y por supuesto en los presupuestos generales del Estado. Porque el ansia catalana no tiene fin, su deseo es una independencia práctica, aunque no explícita y su oponente no es otro que un narciso, incapaz de comprender las prioridades a medio y largo plazo de un Estado, indiferente ante los consecuencias de sus tropelías y únicamente preocupado en pasar a la historia como un gran negociador, como el primer presidente de un gobierno de coalición y como el muñidor de mil y un acuerdos entre socios diferentes.

– Sí. Pero también es un manipulador de la opinión pública, alguien que sabe lo que está sucediendo, pero que prefiere engañar a todo un país con tal de seguir exhibiendo una tarjeta de presidente del gobierno.

– Eso solo lo aprecian algunos españoles. Me temo que un enorme colectivo le compran que la derecha desayuna niños crudos. Fíjate que a las pocas horas del dislate parlamentario al que tuvieron que asistir los españoles, el ministro Bolaños exhibió una sonrisa indecente mientras proclamaba un grandioso «hemos ganado».

– Pues no, señor ministro, los españoles han perdido. Quizá ustedes hayan ganado un poco de tiempo de sostenerse en el poder, que no de gobernar, pero los españoles pierden cada día que ustedes siguen firmando decretos en el boletín oficial del Estado.