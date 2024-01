El medievalista y jesuita estadounidense Robert I. Burns, cita en la monumental “Història del País Valencià “. (Sanchis Guarner y otros. Edicions 62). las palabras del rey Jaume I, yerno de Alfonso X “El Sabio” , al ver izar en la torre d’’ Ali Bufat de Valencia los colores “roig i or” de su dinastía como muestra de rendición, “ descalvacam de cavall, e adreçant-mos vers orient, e ploram els nostres ulls e besam la nostra terra per la gran mercé que Déu nos havia feita”.

Desconozco si una emoción semejante embargaría en su momento a las huestes socialistas cuando se vieron en condiciones de desalojar al Partido Popular del gobierno valenciano, pero no hubiera sido para menos. Si al “rei-noi” le llevó trece años subyugar a la Valencia islámica, la izquierda tardaría más de veinte en reconquistar las instituciones de “la mellor terra e la pus bella del món”.

Es de sobra conocido que en lugar de colores y estandartes izados majestuosamente en torre alguna, aquí resonarían las más pedestres “¡ Qué ostia!, ¡qué ostia!”, de la difunta Rita Barberá; pero no olvidemos que el gobierno no tendría un parto fácil, y que una Oltra crecida y conocedora de su “pegada”, impondría el “forceps” en su alumbramiento final . Se lo había ganado en la oposición, seamos honestos, hasta el punto de que muchos en la izquierda la llegaron a ver como referente frente a un Puig que no levantaba pasiones. Esto y el irrespirable hedor que debería emanar de todos y cada uno de los despachos e instituciones en los que habían hozado cómodamente los populares durante décadas, puede que no dejara mucho margen a los nuevos inquilinos ni para la lírica ni para la épica.

Pero ahora, de repente, parece que eso precisamente es lo que les sobra, tiempo, me refiero y las desnortadas huestes socialistas han vuelto a las andadas retomando, unos y otros, prácticas de acendrado arraigo entre sus filas, que sólo garantizan a la postre un fatal resultado. Tienen además la virtud, de sembrar el desconcierto entre una militancia, de nuevo irrelevante, tras haber sido los únicos dueños, o eso les decían, de las escrituras de propiedad del Partido: Primarias, de entrada, no.

Y así nos encontramos con que Ximo Puig, el mejor President que jamás se haya conocido por estos lares, el mismo que afrontara en precario ruina y devastación, pandemias, crisis económicas y guerras, y que lo supo hacer, además, con valentía , humildad y sobre todo honestamente, está a punto de pifiarla apadrinando a una candidata “ ad commonitionem”, no del Papa Gregorio, que emplazara de este modo al Conqueridor para la toma València, sino de Pedro Sánchez. Una situación tan surrealista que ha conferido al poco cinematográfico Alejandro Soler la talla de poco menos que un Harrison Ford, al plantar cara con gallarda coherencia al dedazo de Ferraz.

Y ahí están unos y otros , rumbo a La Coruña , a reeditar, esta vez en tierras gallegas la Semana Negra de Gijón, porque las mejores navajas puede que se fabriquen en Albacete, pero donde mejor se usan es por estos lares, especialmente en Alicante, como explicaba hace nada Juan R. Gil, con muchísima mayor elocuencia y conocimiento de causa de los que yo pueda tener.

El Botànic, con el PSPV a la cabeza, aún con sus errores, ha hecho mucho y bueno por el País Valenciano. Es algo que deberían reivindicar los socialistas cada día al levantarse y no ofrecer una alternativa solvente en la próxima contienda electoral propiciaría el atrincheramiento de un PP que de sobra sabemos cómo se las gasta. Ahora además cuenta con el concurso de la extrema derecha formando un devastador tandem capaz de negar la violencia de género, proponer estanques para eliminar a los sin techo en Valencia, cargarse el consenso lingüístico de una coz, o encumbrar ( esto no tiene desperdicio) al “Benidorm Fest” como “summum” de la cultura mientras censuran libros, obras de teatro o autores consagrados. Lo de salones de juego frente a colegios en lugar bibliotecas es de obligada confesión.

Burns nos ofrece una cita de Jaume I que describe la reacción del monarca cuando se vio en la tesitura de levantar el cerco a Valencia obligado por las circunstancias “(…) dues vegades nos descobrirem tot lo cos per tal que els ferissin els musulmans i evitar d’aquesta manera el deshonor (…)” . Jaume I“Llibre dels Feits”.

¿Estarán los actuales dirigentes socialistas a su altura en caso fracasar en las próxima autonómicas por una reedición de su estrabismo político?

Se admiten apuestas.