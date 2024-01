Ahora que disfrutamos a la hora de la cena del Cifras y letras digital, añoro el primigenio, aquel presentado por Elisenda Roca en el que los concursantes no tenían más armas para realizar sus operaciones que lápiz y papel, e incluso la presentadora solamente disponía de fichas para disponer sobre la mesa tanto los números como las letras.

Qué quieren que les diga, me gustaba aquella sintonía maravillosa de Ratuzsinsky (recuérdenla en RTVE Play y comprobarán que ya no se realizan melodías así). Además, el hecho de que tanto las cifras como las letras salgan tan rápido y que los especialistas apenas realicen ningún movimiento antes de acertar el resultado final me hace sospechar que las palabras y las operaciones están sometidas a un guion previo. No como en los tiempos de Elisenda Roca. Como pude comprobar en persona nada más iniciarse el programa, hace 33 años. En aquel tiempo los propios concursantes le pedíamos a ella la ficha de vocal o consonante por lo que no había truco posible y el experto de turno intentaba hallar las palabras al mismo tiempo que lo hacíamos nosotros.

Y una última cosa. ¿Por qué a fecha de hoy todos tienen que estar de pie? Con lo cómodos que estábamos sentados en nuestros puestos, con nuestro folio y nuestro bolígrafo, apoyando el brazo sobre la mesa, tanto los concursantes como los expertos, aguardando que Elisenda nos retara a cada una de las pruebas.

«Antiguo, que eres un antiguo», me espetó a través de la radio una vez la mujer que más sabe de teatro en este país, Rosana Torres. Pues será verdad. Son un antiguo, que no un nostálgico, cuya connotación nada tiene que ver con mis ideas.