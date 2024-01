La política en Alicante no es conocida por su sensatez, más bien lo contrario. Hemos destruido sin miramientos casi todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad, por suerte no pudimos cargarnos la Serra Grosa, aunque había un proyecto, al igual que el monte Benacantil donde pretendían poner un Palacio de Congresos. Los ejemplos son múltiples y variados. Somos una ciudad que vive de la imagen, no de las actuaciones públicas.

Y si hablamos de movilidad el panorama es desolador. Por ese motivo, desde la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible l’Alacanti junto con Alacant en Bici, hemos querido hacer una balance de la situación, valorando lo conseguido y las prioridades para el presente y futuro inmediato. Por desgracia, lo conseguido no ha sido gracias a la negociación con el Ayuntamiento, ha sido la justicia ante la denuncia de la PCM junto con la Asociación de vecinos del Pla, presentada por el gabinete de CC OO, la que ha obligado a hacer el paso semafórico en la Avenida de Dénia, en una sentencia del año 2020, eliminando de una vez un paso subterráneo absolutamente irregular y donde las personas con movilidad reducida no podían utilizar sin correr riesgo su integridad física. Y es que la negociación es uno de los puntos negros de la corporación municipal, por lo menos con la ciudadanía, no así con su socio negacionista. Disolvió la mesa de la bicicleta y no ha convocado la mesa de la movilidad desde hace casi 2 años, el mes de abril de 2022, cuando debería haber una cada dos meses. En el análisis no hemos querido entrar al detalle, aunque es ahí donde se demuestra la falta de interés en la movilidad que tiene el Ayuntamiento (carriles bici sin conexión, falta de aparca bicis pese a existir peticiones, prioridad semafórica para los coches por encima de los peatones o bicicletas…), nos hemos centrado en cuatro puntos que consideramos prioritarios: Transporte Público. Falta una apuesta clara y contundente. Si se quiere potenciar el transporte público es necesario aumentar los carriles reservados al mismo, no hacer soterramientos para que los coches no se atasquen. Debe haber prioridad, absoluta prioridad, que quien usa un vehículo privado vea como el transporte público es más rápido. Por ello propusimos un carril bus en la Avenida de Dénia, y pese a aprobarse nunca se llegó a poner en práctica, con las ventajas que supondrían para las personas de San Joan y Mutxamel, o para el Hospital. También propusimos la implantación del sistema de autobús de tránsito rápido, BRT, diseñado específicamente con servicios e infraestructuras para mejorar el flujo de pasajeros, el BTR tiene como objetivo combinar la capacidad y la velocidad del tren ligero o metro, junto con la flexibilidad, menor costo y otras características de calidad que un sistema de autobuses. Está implantado en Murcia, en Madrid y en otras provincias, pero en Alicante somos más de soterrar rotondas como la de Gibeller con un costo de más de 6,5 millones de euros y trasladamos el atasco a la siguiente rotonda. Frente litoral. Parece que hay consenso en «decir» que es un potencial para la ciudad, sus habitantes y turistas un paseo litoral que vaya desde El Campello a Santa Pola. Nosotros nos conformamos con un paseo ciclista y peatonal de Urbanova a San Juan. Pero nos encontramos con algún punto negros que vamos a tratar de exponer brevemente: La conexión con Agua Amarga finalizó en la EUIPO, al bloquear la solución que estaba pactada con los técnicos municipales de bajo coste, con un puente que normal, pero el Concejal de Urbanismo quería un hito paisajístico, y desde el 2019 estamos sin conexión en bici o a pie con un barrio de Alicante como Agua Amarga. Mientras si quieres ir, debes cruzar una vía del tren (peligroso y poco aconsejable) o ir por una nacional (complicado sobre todo para peatones). Todo esto sería más sencillo si las vías de la costa se hubiesen retirado tal como se prometió hace 20 años y la conexión con el aeropuerto y el corredor mediterráneo se hiciera por la variante Torrellano. Y si esto es por la zona sur, la conexión para poder llegar a la vía verde de la cantera, que previsiblemente se abrirá esta primavera, es todo un problema si vas en bicicleta ya que debes ir por una autovía urbana rodeado de vehículos que van a más de 50 km/h. Pese haber dado alternativas sencillas, no hemos recibido contestación por parte del ayuntamiento. Mientras, cuando se gastan miles de euros en la remodelación del Paseo de los Mártires se olvidan de la conexión ciclista llevándolo por donde están las terrazas y los peatones lo que generará conflictos por la inoperancia municipal. OI2, Parque Central y Plan General Estructural. Y si en un punto Alicante ha demostrado la falta de sensatez ha sido sin duda en la planificación de la Estación Intermodal y el Parque Central. Una estación que pretende ser de la provincia debe facilitar su acceso al mayor numero de usuarios por lo que la ubicación es importante y el coste de hacerla en pleno centro de la ciudad está evitando que podamos tener estación y Parque Central. La propuesta de hacer la estación en la Vía Parque es mucho más económica, más rápida y con mejor conexión, además de permitir un Parque Central con una extensión mucho mayor que la previsto. Esa ausencia de sensatez nos lleva a no tener estación intermodal ni Parque Central. No podemos olvidar que ha sido la presión vecinal la que consiguió que pasase de 35.000 m2 a 156.000 m2 previstos de parque, pero que todavía se está a la espera del plan pormenorizado y del concurso de ideas. Como se está a la espera del Plan General Estructural, que desarrolle el PGOU que data del año 1987, hace ya 37 años ni más ni menos. Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Ayuntamiento de Alicante ha recibido a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la cantidad de 15.038.190 euros para la implantación del Plan de Bajas Emisiones. Se definen 12 proyectos en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y siguiendo los principios del PMUS de la ciudad, que hay que recordar se aprobó en el 2015 pese a la petición de más de 50 organizaciones de revisión y exclusivamente para poder cobrar la subvención europea. La ZBE es obligatoria para ciudades de más 50.000 habitantes, para adaptarse a la normativa necesaria para cumplir la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Las ZBE deberían ser áreas en las que la entrada a determinados vehículos esté prohibida debido a sus emisiones, es decir, son medidas creadas para mejorar la calidad del aire, y se multa el incumplimiento, y eso es lo que ocurre en toda Europa salvo en Alicante porque dice el Ayuntamiento que no son «fundamentalistas climáticos», simplemente son ignorantes, añadimos nosotros.