Antonio Garamendi ha dejado caer que la negociación para la reducción de la jornada laboral que ha planteado el Ejecutivo debería tratarse en el ámbito de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos en función de la productividad de cada sector y ha denunciado que el afán regulador del Gobierno puede acarrear una deriva intervencionista de la economía: «Si acudes a una mesa donde se encuentra marcado el resultado, ¿dónde está el diálogo social? Es como si vas al campo de fútbol y ya te dicen cuál es el final». Por favor no politicemos la cuestión.

El caso es que el Madrid, el Barça y el Atleti son los que más cargas de profundidad sueltan contra el colectivo arbitral, los que más repercusión obtienen y quienes más mella hacen en el statu quo porque qué más da que se queje el Almería. El preboste de la patronal ha lanzado la piedra pero no ha querido profundizar no fuera a ser que alguien le recordara los dardos que él ha tirado sobre la subida del salario mínimo y la manera tan rotunda de oponerse que ha tenido con sus 400.000 talegos anuales por lo que no iban a ser becarios ni escalafones circundantes los que pusiesen a parir algo de mejora en el terreno de juego, aunque aquel que tanto se queja de la manera de proceder en asuntos que afectan a la mayoría de la afición se quede en fuera de juego dada su proverbial visión de la jugada.

Mi padre siempre estuvo con el pluriempleo a cuestas y yo me juré que nunca caería de modo que no se me ha olvidado cuando mi hijo adolescente me endiñó, una mañana festiva a mediados de los 90, que él pretendía «trabajar para vivir, no vivir para trabajar», convertido en lema de toda una generación con la diferencia respecto a la de sus progenitores de que, a los que curran, no les da. La prueba manifiesta es que desde investigadores hasta a especialistas en enfermería y en lo que se tercie no les queda otra que buscarse la vida en el quinto pino, fuera de nuestras fronteras. Y si recurren al var ya saben lo que dictamina: que se la sigan buscando.